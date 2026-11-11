Nel 2025 in Sicilia l’8,8% della popolazione, circa 419 mila persone, ha rinunciato almeno una volta a una visita specialistica o a un esame diagnostico. Rispetto al 2024 la quota è scesa di appena 0,2 punti. Il dato arriva dall’analisi della Fondazione Gimbe sui numeri Istat, presentata oggi durante l’audizione sulla manovra 2027 davanti alle […]
Incidente sulla Sp 5 per l’aeroporto, due feriti in contrada Cannamelito a Vittoria
11 Nov 2026 16:22
Due feriti e traffico rallentato a lungo sulla strada per l’aeroporto. È il bilancio dell’incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio, intorno alle 15, sulla strada provinciale 5, in contrada Cannamelito, a Vittoria.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e gli operatori di Sicurezza e Ambiente. I rilievi sono stati affidati alla polizia locale di Vittoria, che dovrà ricostruire la dinamica dello scontro.
Durante i soccorsi la provinciale, una delle arterie che portano allo scalo, ha subito forti rallentamenti alla circolazione dei veicoli. ( Foto Franco Assenza)
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