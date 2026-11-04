Carambola sulla Vittoria-Santa Croce Camerina: tre auto coinvolte, tre feriti

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Violento incidente a carambola sulla Strada provinciale 18, l’arteria che collega Vittoria a Santa Croce Camerina. Lo scontro, che ha coinvolto tre veicoli, si è verificato nelle scorse ore all’altezza del chilometro 4,800.

Le cause sono ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno messo in sicurezza l’area, gestito la viabilità e avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Il bilancio è di tre feriti, soccorsi dagli operatori sanitari del 118 che hanno prestato loro le prime cure. Altre due persone, che hanno riportato lesioni lievi, hanno invece rifiutato il ricovero e il trasporto in ospedale.

Il tratto, la cui manutenzione e sicurezza rientrano tra quelli gestiti da Ambiente Strada per conto del Libero Consorzio comunale di Ragusa, è stato interessato dalle operazioni necessarie per rimuovere i mezzi incidentati e ripristinare la circolazione in sicurezza.

Non è la prima volta che la Vittoria-Santa Croce finisce al centro della cronaca: a luglio un frontale era costato la vita a una donna, mentre a ottobre uno scontro tra due auto alle porte di Santa Croce aveva provocato due feriti. ( foto Franco Assenza)

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