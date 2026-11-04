Scicli, il luogotenente Mario Iabichino è il nuovo comandante dei carabinieri

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È il luogotenente, carica speciale, Mario Iabichino il nuovo comandante della Tenenza dei carabinieri di Scicli. Dopo il trasferimento al comando provinciale di Enna del capitano Rosolino D’Amico, rimasto in città cinque anni, la Tenenza dei carabinieri di via Ignazio Emmolo era rimasta sguarnita nel ruolo di comandante, che era stato assicurato, durante la vacatio, dal vice.

Lo scorso 2 novembre l’insediamento nella carica del sottoufficiale Mario Iabichino, che arriva dalla Stazione di Chiaramonte Gulfi portandosi dietro un bagaglio di attività nell’Arma con particolare capacità nell’azione investigativa e una forte conoscenza del territorio, per essere stato in servizio presso la Stazione carabinieri di Ispica, al Nucleo investigativo del Comando provinciale e alla Stazione di Chiaramonte Gulfi, presidio del centro montano ibleo che ha lasciato nei giorni scorsi per venire a ricoprire il ruolo di comandante della Tenenza di Scicli.

Arriva in un territorio vasto, perché oltre al centro abitato e al villaggio Jungi sono di competenza della Tenenza sciclitana le borgate di Cava d’Aliga e Sampieri sulla fascia costiera. Arriva in un territorio dove ci sono serie emergenze di ordine pubblico che, in più occasioni, hanno fatto alzare l’asticella dell’allarme oltre i limiti consentiti.

La sua prima uscita ufficiale è stata nella mattinata di oggi durante la festa delle Forze Armate organizzata dal Comune, dove è stato ricevuto dal sindaco Mario Marino, il quale lo ha accolto dandogli il benvenuto della comunità sciclitana. Al nuovo comandante Mario Iabichino gli auguri di buon lavoro da parte della redazione di RagusaOggi.

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