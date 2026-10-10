Il comandante della Tenenza dei carabinieri di Scicli da lunedì in servizio ad Enna

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Ieri il saluto del Capitano Rosolino D’Amico al sindaco Marino Mario ed al presidente del Consiglio comunale Desirè Ficili nella sede istituzionale del Municipio. Affezione ad un territorio, apprezzamento per il tessuto sociale e rispetto verso una comunità che lo ha accolto cinque anni fa in un territorio dalle varie emergenze. “In questi anni abbiamo affrontato sfide complesse: dalla lotta alla criminalità diffusa alla tutela dell’ordine pubblico, dalla salvaguardia del nostro patrimonio alla gestione delle emergenze sociali – ha detto nel suo saluto l’ufficiale – se siamo riusciti a garantire standard di sicurezza elevati, restituendo serenità a chi l’aveva perduta, il merito non è del singolo.

Per questo motivo, il mio ringraziamento più profondo, speciale e commosso va ai ‘miei’ Carabinieri. Agli uomini e alle donne della Tenenza di Scicli. A loro, che ogni giorno e ogni notte, nel silenzio e lontano dai riflettori, pattugliano le nostre strade con abnegazione e coraggio incondizionato. Li ho visti sacrificare il proprio tempo libero. Sono stati le mie gambe, le mie braccia e il mio cuore sul territorio. Senza la loro professionalità e la loro lealtà, nessun traguardo sarebbe stato raggiunto”. Da lunedì il capitano Rosolino D’Amico assumerà un nuovo incarico, quello di Capo Ufficio Comando del Comando Provinciale Carabinieri di Enna. “È una nuova sfida professionale che accolgo con orgoglio e totale dedizione, pronto a mettere al servizio di quel territorio l’esperienza maturata fino a oggi. Tuttavia, questo passaggio di consegne non reciderà il legame che mi unisce a questa terra”. Attesa ora la sostituzione per il comando della Tenenza carabinieri di Scicli.

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