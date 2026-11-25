Comiso, Floriana Latino è la nuova presidente dell’Unitre dopo Giovanna Spata

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Cambio al vertice dell’Unitre di Comiso: Floriana Latino è la nuova presidente dell’associazione. Le elezioni si sono svolte martedì 24 novembre all’Auditorium «Carlo Pace» e sono state rese necessarie dalla morte di Giovanna Spata, che guidava l’Unitre da oltre dieci anni. Lo comunica l’associazione.

La neo presidente ha nominato vicepresidenti Daniela Fiorenzo e Maria Stella Tummino. Latino è stata per 35 anni insegnante di scuola primaria alla «De Amicis» ed è in pensione dal primo settembre 2024. Oggi è impegnata nel volontariato e coordina, con altre docenti e volontarie, il servizio di doposcuola organizzato dall’Associazione Calicantus e rivolto agli alunni svantaggiati di scuola primaria e secondaria di primo grado.

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«Creare le condizioni perché ognuno partecipi»

Appena eletta, Latino ha parlato con commozione: «Ringrazio di cuore tutte le socie e i soci per la fiducia che mi hanno accordato. Raccolgo una ricca eredità lasciata dalla Presidente Giovanna Spata, alla quale va un ringraziamento particolare per il lavoro svolto sempre con impegno, passione e competenza».

E ancora: «Assumo questo incarico con senso di responsabilità ed entusiasmo, con umanità e umiltà, valori fondanti che il logo riassume, sicura di essere supportata non solo da un consiglio direttivo composto da valide ed efficienti socie, ma anche da tutte le persone associate. Sono consapevole che il ruolo di un presidente non è guidare da solo, ma creare le condizioni affinché ogni persona possa partecipare, proporre e sentirsi parte attiva».

Spata, scomparsa di recente, guidava l’associazione da oltre dieci anni.

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