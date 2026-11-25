Pozzallo, netturbini in sit-in e il Comune difende il nuovo appalto dei rifiuti

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Sit-in degli operatori ecologici, promosso da Cgil FP e Cisl Fit tenutosi ieri nella piazza davanti a palazzo La Pira, sede istituzionale del Comune di Pozzallo. L’Amministrazione cerca di spiegare i contenuti del nuovo bando per il servizio di raccolta dei rifiuti nel territorio; bando oggetto della discussione fra le parti, quella pubblica e quella sindacale per conto dei lavoratori. Per dare continuità al servizio e garantirne la funzionalità è stata scelta, proprio dai sindacati, la formula del sit-in al fine di evitare disservizi alla cittadinanza.

È proprio il nuovo bando l’oggetto della contestazione: l’Amministrazione Ammatuna deve affidare il servizio già a partire dal 2027 e sta lavorando al capitolato d’appalto. Dai sindacati l’osservazione sulla mancata considerazione di alcune proposte di modifica del costruendo programma di lavoro, una fra tutte quella di un evidente sovraccarico di lavoro per gli operatori ecologici legato al numero delle persone e delle utenze da servire.

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“Il capitolato prevede un potenziamento del servizio estivo con un maggior numero di lavoratori e nessun aumento della tassa sui rifiuti – spiega l’Amministrazione Ammatuna – l’organico attualmente addetto al servizio di raccolta dei rifiuti è composto complessivamente da 35 netturbini, di cui 32 operativi su strada e 3 con funzioni di controllori-amministrativi. L’impressionante numero di assenze giornaliere, anche fino a 13 unità, che non sono sostituite, ha provocato e provoca problemi nello smaltimento dei rifiuti. In questa situazione complessa, a guadagnarci è soltanto la ditta appaltatrice. Il Comune continua, infatti, a pagare il corrispettivo per intero anche se il dipendente assente non viene sostituito, mentre l’impresa incassa comunque il 50% riconosciuto dall’INPS dopo il quinto giorno di malattia. Come dire che con più assenze si ha un carico di lavoro enorme per gli operatori in servizio, una minore efficienza del servizio, un danno ai cittadini e, paradosso dei paradossi, più guadagno per l’impresa.

Con il nuovo capitolato, che sarà approvato a breve, verrà confermato lo stesso numero di lavoratori su strada, trentadue, sarà ridotto da tre a due soltanto il numero dei controllori-amministrativi e l’impresa sarà obbligata a sostituire il personale assente sopra la percentuale del 20%. In parole povere dovranno essere obbligatoriamente in servizio almeno l’80% dei lavoratori in organico – concludono gli amministratori da Palazzo La Pira – nella scorsa estate l’attuale impresa ha assunto cinque lavoratori a 30 ore settimanali (2 per 2 mesi, 2 per 1 mese, 1 per 1 mese e mezzo). Con il nuovo capitolato invece saranno assunte sei unità a 36 ore, a tempo pieno per due mesi così da assicurare un notevole potenziamento del servizio. Il risultato porta ad avere più operatori ecologici su strada giornalmente, più tutele per i lavoratori presenti in servizio, giusti oneri per l’impresa appaltatrice e soprattutto nessun aumento della tassa sui rifiuti per i cittadini, già stremati da tasse insostenibili, visto che per legge il servizio dei rifiuti è pagato interamente dall’utenza”.

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