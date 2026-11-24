Modica, sospesa l’attività di un centro di accoglienza dopo l’ispezione di Nas e Asp

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A Modica fermata in via temporanea l’attività di un centro di accoglienza straordinaria per migranti, dopo l’ispezione dei Carabinieri del Nas e del personale dell’Asp di Ragusa. Il 12 novembre i controlli hanno rilevato carenze di manutenzione e di igiene, servizi igienici non adeguati e impianti da verificare. Il sindaco ha disposto lo stop con effetto dalla notifica: niente nuovi ingressi e lavori da completare entro 30 giorni. Il nome della struttura non è reso noto.

Cosa è emerso dall’ispezione

Il sopralluogo si è svolto il 12 novembre, e la relazione è stata trasmessa il giorno dopo. L’Asp ha poi illustrato le criticità e chiesto alle autorità competenti interventi urgenti, informando anche la Prefettura di Ragusa, che ha affidato il servizio di accoglienza. Nel centro, secondo quanto riportato dal Comune, risultano:

carenze manutentive e igieniche in diversi ambienti, con infiltrazioni, umidità e intonaci deteriorati;

servizi igienici e locali accessori in condizioni non adeguate;

nessun locale idoneo all’assistenza sanitaria e criticità nella conservazione dei medicinali;

impianti elettrico e del gas da verificare e da adeguare, e rilevatori di gas combustibili e di monossido di carbonio da installare, come già richiesto dall’Asp.

Una camera da letto è stata interdetta, e questo ha ridotto la capacità ricettiva. Al momento del controllo gli ospiti erano 13. Per il Comune queste condizioni non permettono di considerare pienamente garantiti i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza, e la situazione richiede interventi urgenti per prevenire rischi per la salute e l’incolumità delle persone. Dal testo non emergono contestazioni di reati: la misura è presa a tutela della salute pubblica.

Cosa succede adesso

La sospensione resta in vigore fino al completamento degli interventi e a una verifica favorevole degli organi sanitari. Nel frattempo l’ente gestore deve garantire assistenza e sicurezza agli ospiti fino al loro trasferimento e occuparsi dei medicinali non utilizzabili o non identificati.

Gestore e proprietà dell’immobile, ciascuno per le proprie competenze, devono avviare subito i lavori: ripristino degli ambienti, verifica degli impianti elettrico e del gas con la relativa documentazione, installazione dei rilevatori, mantenimento dell’interdizione dei locali dichiarati non utilizzabili. Il termine è di 30 giorni dalla notifica. A lavori finiti andranno avvisati Comune e Asp, con una relazione tecnica asseverata di un professionista abilitato. Se i lavori non verranno eseguiti, il Comune potrà intervenire al posto degli inadempienti, ove ne ricorrano i presupposti.

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Il sindaco ha inviato la comunicazione al prefetto per le valutazioni di sua competenza, anche sulla ricollocazione temporanea degli ospiti presenti. Copia è stata trasmessa anche a Nas, Asp e Polizia locale. Sul fronte dell’accoglienza in provincia, pochi giorni fa a Pozzallo un piccolo sbarco ha riportato molti casi di scabbia.

Cosa non è ancora noto

Il Comune non rende noto il nome del centro né dove saranno trasferiti i 13 ospiti, e non è indicato il momento esatto della notifica da cui decorrono i 30 giorni. Su questi punti si attendono chiarimenti da Comune e Prefettura.

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