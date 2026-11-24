Modica, imprenditore indagato per tangenti sui fondi PNRR di due scuole siracusane

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Un presunto sistema di gare pilotate, tangenti e lavori in alcuni casi mai eseguiti, costruito attorno a circa 1,5 milioni di euro di finanziamenti europei e PNRR destinati a due scuole del Siracusano. Nell’inchiesta coordinata dalla Procura europea di Palermo compare anche un imprenditore di Modica, che secondo l’accusa avrebbe avuto un ruolo nel meccanismo insieme al direttore dei Servizi generali e amministrativi dei due istituti.

Sono complessivamente sette gli indagati. Il gip del Tribunale di Siracusa, su richiesta dell’Ufficio della Procura europea di Palermo, ha disposto sei misure interdittive: una nei confronti del funzionario scolastico e cinque a carico di imprenditori. La posizione del dirigente scolastico dei due istituti sarà invece valutata dopo l’interrogatorio preventivo.

Le ipotesi di reato contestate, a vario titolo, sono corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e falso ideologico. L’indagine è stata condotta dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Siracusa.

Nel mirino 1,5 milioni di fondi PNRR destinati alle scuole

I finanziamenti interessati dall’inchiesta provengono da diversi programmi: FESR 2014-2020, REACT EU e PNRR, in particolare Next Generation Class e Labs. Erano destinati a due istituti superiori della provincia di Siracusa per l’abbattimento delle barriere architettoniche e la realizzazione di laboratori scolastici innovativi e sostenibili.

Si tratta di risorse della stessa grande famiglia di finanziamenti europei e nazionali che negli ultimi anni hanno interessato massicciamente anche il territorio ibleo. RagusaOggi ha recentemente fatto il punto sui fondi destinati alle scuole della provincia di Ragusa e sullo stato di attuazione degli interventi PNRR nel capoluogo.

Il ruolo contestato all’imprenditore modicano

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il direttore dei Servizi generali e amministrativi, in servizio in entrambi gli istituti coinvolti, avrebbe agito in concorso con un imprenditore modicano per alterare ripetutamente le procedure di scelta dei fornitori.

Le imprese destinate a ottenere gli affidamenti sarebbero state individuate in anticipo, mentre altri operatori economici sarebbero stati coinvolti nelle procedure con il solo obiettivo, secondo l’accusa, di simulare una reale concorrenza.

Il presunto meccanismo prevedeva anche il pagamento di una tangente pari al 15 per cento dell’imponibile fatturato alle scuole dalle imprese che ottenevano gli appalti. La somma, secondo la ricostruzione della Guardia di Finanza, sarebbe stata divisa in questo modo: il 5 per cento al funzionario scolastico e il restante 10 per cento all’imprenditore che avrebbe gestito i rapporti con i fornitori.

Lavori non conformi e, in alcuni casi, mai realizzati

L’indagine non riguarda soltanto le modalità con cui sarebbero stati assegnati gli appalti. Gli accertamenti hanno evidenziato anche presunte irregolarità nella certificazione delle prestazioni finanziate e nella rendicontazione delle attività del personale.

Secondo gli investigatori, alcune attestazioni contabili e amministrative non corrispondenti alla realtà sarebbero state avallate anche dal dirigente scolastico, che guidava entrambi gli istituti interessati.

I controlli effettuati sui lavori hanno inoltre rilevato forniture e interventi che, secondo la Guardia di Finanza, non rispettavano gli standard previsti dai capitolati di gara. In alcuni casi, invece, i lavori finanziati non sarebbero stati effettuati affatto. Fra quelli indicati dagli investigatori figurano interventi di illuminazione e verniciatura, l’automazione di un cancello e la fornitura di porte.

Nei confronti del funzionario scolastico è stato disposto anche il sequestro di beni per oltre 30 mila euro, somma ritenuta il profitto dei reati contestati.

L’inchiesta è ancora nella fase delle indagini preliminari. Le contestazioni rappresentano quindi l’ipotesi formulata dagli investigatori e dalla Procura europea e dovranno essere verificate nel corso del procedimento. Per tutti gli indagati vale la presunzione di non colpevolezza fino a eventuale sentenza definitiva.

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