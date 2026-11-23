Ragusa, urta il cordolo e l’auto si ribalta in viale Europa davanti alla Motorizzazione

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Un urto contro il cordolo, poi l’auto che si capovolge e finisce ferma in mezzo alla strada. È successo domenica in viale Europa, a Ragusa, proprio davanti alla Motorizzazione, lungo una delle strade più trafficate della città.

Il conducente è riuscito a uscire da solo dall’abitacolo. Se l’è cavata con qualche lieve escoriazione e un forte spavento: le sue condizioni non destano preoccupazione.

Il cordolo, poi il capottamento

Secondo una prima ricostruzione, l’automobilista avrebbe urtato il cordolo che delimita la carreggiata. Il colpo avrebbe fatto perdere il controllo del mezzo, che si è ribaltato ed è rimasto capovolto al centro della strada, in una posizione pericolosa per chi sopraggiungeva.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’auto e la zona, e i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al conducente. Dopo la rimozione del mezzo, la circolazione in viale Europa è tornata normale.

Un fine settimana difficile sulle strade iblee

L’incidente di viale Europa arriva dopo un fine settimana pesante sulle strade della provincia. Sabato mattina, sulla Sp 20 a Santa Croce Camerina, un’auto con quattro persone a bordo era finita contro un palo: il conducente era rimasto ferito gravemente ed era intervenuto anche l’elisoccorso. A inizio ottobre, a Comiso, un’altra auto si era ribaltata con una donna alla guida, anche in quel caso senza gravi conseguenze.

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