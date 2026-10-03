Auto si ribalta con dentro una donna: tanta paura a Comiso

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L’auto si ribalta nel centro della carreggiata. L’autista esce quasi indenne dall’abitacolo, ferita ma per fortuna senza gravi conseguenze.

L’incidente si è verificato questa mattina a Comiso, in viale Europa, nel quartiere Santi Apostoli. La donna che si trovava al volante di una Jeep Renegade di colore scuro stava procedendo in direzione di Pedalino quando, all’altezza della “Piscina del Sole”, ha perso il controllo della vettura che è finita contro un’altra auto parcheggiata a lato della carreggiata e si è ribaltata su un fianco. Tanta paura, ma per fortuna non ci sono state gravi conseguenze. Il traffico è stato interrotto su una corsia mentre è continuato regolarmente sull’altra corsia che conduce in direzione di Comiso.

La donna è stata medicata in ospedale. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia locale. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la rimozione dei mezzi e per liberare la carreggiata

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