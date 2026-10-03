Caro carburante, quanto ci costa andare a lavorare? Abbiamo fatto i conti

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C’è chi alle sei è già in macchina sulla Ragusa-Catania, e non per scelta. Per migliaia di lavoratori iblei l’auto è l’unico modo di arrivare in ufficio, in fabbrica o in campagna in orario. Il caro carburante pesa sui pendolari di Ragusa più che su chiunque altro, perché quel pieno non si può rimandare. Abbiamo fatto i conti con i prezzi alla pompa di Ragusa, Vittoria e Modica.

I prezzi di oggi a Ragusa, Vittoria e Modica

Secondo i dati che i gestori comunicano al Ministero delle Imprese (rilevazione del 2 ottobre, ore 8), la benzina self costa in media 2,043 euro al litro a Ragusa, 2,082 a Vittoria e 2,033 a Modica. Il gasolio è più caro: 2,239 a Ragusa, 2,265 a Vittoria e 2,229 a Modica. In Sicilia la media è di 2,072 per la benzina e 2,269 per il gasolio. Un pieno da 50 litri vuol dire circa 102-104 euro di benzina e 111-113 euro di gasolio. A Vittoria un anno fa la benzina costava in media 1,733 euro al litro: oggi si paga il 20 per cento in più.

Quanto costa andare a Catania e tornare

Per il calcolo abbiamo preso un’auto media, che consuma 6,5 litri ogni 100 chilometri a benzina o 5 a gasolio, e 22 giorni lavorativi al mese.

Da Ragusa (104 km a tratta, 208 al giorno): circa 27,60 euro al giorno a benzina, 23,30 a gasolio. In un mese fanno circa 610 euro a benzina e 510 a gasolio.

(104 km a tratta, 208 al giorno): circa 27,60 euro al giorno a benzina, 23,30 a gasolio. In un mese fanno circa 610 euro a benzina e 510 a gasolio. Da Vittoria (98 km a tratta): circa 26,50 euro al giorno a benzina, 22,20 a gasolio. Al mese sono 585 e 490 euro.

(98 km a tratta): circa 26,50 euro al giorno a benzina, 22,20 a gasolio. Al mese sono 585 e 490 euro. Da Modica (110 km passando da Ragusa): circa 29 euro al giorno a benzina, 24,50 a gasolio. Al mese sono 640 e 540 euro.

Sull’anno, per un pendolare di Ragusa a benzina, sono più di 6.600 euro. Rispetto a un anno fa, lo stesso tragitto costa tra 85 e 100 euro in più al mese. Il tetto ai prezzi negli impianti Enilive (1,99 euro la benzina e 2,19 il gasolio, in 35 distributori della provincia) aiuta, ma di poco: chi fa questo tragitto risparmia tra 10 e 16 euro al mese.

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