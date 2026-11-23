Scicli, la poetessa Giovanna Drago vince il premio «Giacomo Giardina» a Bagheria

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Con la poesia “Preghiera nell’azzurro” Giovanna Drago, docente sciclitana in pensione, dal suo buen retiro donnalucatese, conquista il primo premio al Concorso letterario “Giacomo Giardina” di Bagheria consolidando un percorso letterario lastricato di successi. La consegna del riconoscimento, lo scorso fine settimana, nella sala-teatro “Monsignor Muratori” a Palazzo Butera nella cittadina palermitana.

Prosegue senza sosta l’ascesa di Giovanna Drago in un’isola, quale la Sicilia, famosa per aver dato i natali a poeti e scrittori che hanno segnato il cammino della letteratura italiana e mondiale.

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«La cultura vive nelle persone»

“La cultura non si esaurisce in un premio, in una targa o in un attestato, vive soprattutto nelle persone, nelle parole che ci scambiamo, nelle relazioni che nascono e si consolidano – commenta la docente sciclitana – ci sono incontri che arricchiscono il bagaglio delle nostre conoscenze e soprattutto lasciano qualcosa dentro. E forse è proprio questo il dono più bello che porto con me da Bagheria. Ringrazio sentitamente la competente giuria per aver letto, accolto e scelto i miei versi, riconoscendo loro un valore e, soprattutto, per averne colto le emozioni”.

A Bagheria attorno alla premiata si sono stretti il professore Salvatore Lo Bue dell’Università di Palermo, e i docenti G. Bagnasco, Dorotea Matranga, Marco Scalabrino, Vincenzo Aiello Vincenzo, Angelo Abbate, Mimma Raspanti, Gero Miceli, Teresa Riccobono, Antonino Causi.

“Sono tutte persone meravigliose, con le quali mi sono piacevolmente intrattenuta a conversare, condividendo pensieri, esperienze, parole e quella passione per la cultura che ci accomuna – conclude nel suo ringraziamento la premiata – sono proprio questi i momenti che più amo delle cerimonie: non soltanto la soddisfazione di ricevere un riconoscimento, ma il piacere dell’incontro, il confronto, la possibilità di intrecciare nuove conoscenze e ritrovare affinità umane e intellettuali. La poesia ci fa incontrare, la cultura ci avvicina, la stima ci unisce”.

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