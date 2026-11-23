I familiari di un paziente morto nel 2023 al Maggiore di Modica chiedono un accertamento tecnico preventivo. L’Asp si costituisce con l’avvocato Moltisanti.
Cosa fare questa settimana in provincia di Ragusa (23-29 novembre)
23 Nov 2026 08:35
Una settimana che in provincia di Ragusa ha un baricentro preciso: mercoledì 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Da Scicli a Santa Croce Camerina fino a Ragusa, il tema attraversa cortei, serate e palcoscenici. Poi, nel fine settimana, il capoluogo diventa la piazza del teatro, con quattro sale aperte tra venerdì 27 e domenica 29. Ecco gli appuntamenti da segnare dal 23 al 29 novembre; il calendario completo, giorno per giorno, è nell’Agenda iblea degli eventi della settimana.
Scicli, una settimana per la legalità
Si comincia stasera, lunedì 23, alle 18 a Palazzo Spadaro: Giovanni Impastato, fratello di Peppino, incontra la città dopo aver parlato al mattino con gli studenti. È una tappa di «Oltre ogni muro», il percorso del Comune su legalità, bullismo e violenza di genere, che mercoledì 25 alle 19, sempre a Palazzo Spadaro, rende omaggio a Mia Martini con «La Grande Assente».
Un’ora prima, alle 18, la Casa delle Donne e Mediterranean Hope chiamano Scicli a una marcia «rumorosa»: raduno in via Malpighi 1, corteo dalle 18.30 fino a piazza Busacca, con fischietti, pentole e tamburi per rompere il silenzio.
Santa Croce Camerina in corteo martedì
Martedì 24, dalle 15, Santa Croce apre lo Sportello Ascolto al Centro Diurno Terza Primavera e poi scende in strada: corteo da piazza degli Studi, flash mob ed estemporanea d’arte, fino allo spettacolo «Donne in Libertà» alla Biblioteca comunale. A chi partecipa si chiede di vestire qualcosa di nero.
Il weekend a teatro, tutto a Ragusa
Il titolo di maggior richiamo è sabato 28 alle 21 al Teatro Duemila di viale Sicilia: «Le serve» di Jean Genet, con Fioretta Mari, Nadia De Luca e Francesca Ferro, regia di Guglielmo Ferro, apre la stagione di prosa della sala. Biglietti al botteghino di via Roma 168 e online.
Venerdì 27 alle 20.30, sabato 28 e domenica 29 alle 18, Casamatta in viale Europa replica «Oh, Dio mio!» di Anat Gov, la commedia in cui un paziente misterioso, il «Signor D», si siede sul lettino di una psicologa. In scena Valentina Ferrante e Massimo Leggio.
Sabato 28 alle 19.30 il Teatro Badia ospita «Il tuono dell’amore» dell’associazione Teatrando: offerta libera e prenotazione obbligatoria, il ricavato va al progetto Calda Lana Solidale del Vo.Cri. Domenica 29 alle 18, all’Auditorium della Scuola dello Sport, il cerchio si chiude sul tema della settimana con «Mia cara bambina», i monologhi di Caterina Falomo sulla violenza che non lascia lividi. Ingresso 12 euro.
Le mostre aperte
A Ispica il Centro Unla di piazza Statella ospita «I Gusti di Sicilia. Cibi migranti, memorie di donne», tutti i giorni dalle 16 alle 19 fino al 15 gennaio. A Modica la SACCA gallery mette insieme sei artisti in «Carta, Forbice, Sasso», a ingresso libero. A Ragusa restano aperti i locali del Santuario del Carmine con la mostra sugli ottant’anni dei Carmelitani in città.
Per orari, luoghi e schede di ogni appuntamento, e per scegliere la serata giorno per giorno, c’è l’Agenda iblea, aggiornata durante la settimana.
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