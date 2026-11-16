Ispica, «I Gusti di Sicilia»: la mostra sui cibi migranti e le memorie delle donne

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Molti cibi che sentiamo profondamente siciliani sono arrivati da lontano, viaggiando con le persone attraverso culture e continenti. Da questa idea nasce «I Gusti di Sicilia. Cibi migranti, memorie di donne», la mostra che il Centro di Cultura per l’Educazione Permanente Unla di Ispica inaugura sabato 21 novembre alle 17.30, nella sede di piazza Statella 6.

La mostra, a cura di Sveva Avveduto e Carlo Soldatini con la partecipazione di Antonino Lauretta, raccoglie testimonianze sulla cucina tradizionale siciliana, intesa non solo come insieme di ricette ma come patrimonio di saperi, gesti e memorie che raccontano la storia e le trasformazioni della società. Al centro c’è il ruolo delle donne, protagoniste della conservazione, della trasmissione e della trasformazione di questi saperi, tramandati di generazione in generazione e adattati alla vita quotidiana e ai cambiamenti sociali.

All’inaugurazione, moderata da Gianni Stornello, interverranno il sindaco di Ispica Pierenzo Muraglie, l’assessora alla Cultura Gabriella Bruno, Sveva Avveduto, emerita del Cnr e presidente di Donne e Scienza, la scrittrice Grazia Dormiente e Paolino Uccello, presidente dell’Ecomuseo Ibleo e di SistemaRete Museale Ibleo.

La mostra, con il patrocinio del Comune di Ispica, è inserita nel calendario de L’Eredità delle Donne Off e resterà aperta fino al 15 gennaio 2027, tutti i giorni dalle 16 alle 19.

© 2026 RagusaOggi.it – Riproduzione riservata · Note legali

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it