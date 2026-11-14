Comiso, una nuova ambulanza per il 118 all’ospedale Regina Margherita

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Un nuovo mezzo per l’emergenza a Comiso. È stata inaugurata ieri pomeriggio, all’ospedale Regina Margherita, la nuova ambulanza destinata al Presidio territoriale di emergenza (Pte) 118, che entra da subito a far parte della flotta operativa e serve la città e l’intero comprensorio.

Alla consegna hanno partecipato il senatore Salvo Sallemi, il deputato regionale Giorgio Assenza, il capo del Dipartimento Emergenza Urgenza dell’Asp, Rosario Trombadore, la sindaca di Comiso Maria Rita Schembari, Carmelo Anzaldo della Seus 118, il referente del Pte 118 Giuseppe Scuderi e numerosi operatori sanitari e rappresentanti delle istituzioni. Don Andrea Pomillo ha impartito la benedizione al nuovo mezzo.

Durante gli interventi è stato sottolineato il lavoro quotidiano degli operatori del 118, chiamati a intervenire in situazioni spesso complesse e delicate: poter contare su mezzi moderni e attrezzati significa, è stato spiegato, offrire condizioni operative migliori al personale e un livello di assistenza più alto ai cittadini, in un territorio vasto in cui la rapidità dei soccorsi può fare la differenza.

«L’inaugurazione della nuova ambulanza – afferma Scuderi, che è anche consigliere comunale a Vittoria – costituisce una vera e propria boccata d’ossigeno per il territorio ibleo, sempre più bisognoso di servizi efficienti e capaci di rispondere alle esigenze di una popolazione distribuita tra centri urbani e aree periferiche. L’obiettivo condiviso dalle istituzioni presenti è quello di continuare a investire nella sanità territoriale, valorizzando il lavoro degli operatori e garantendo ai cittadini strumenti sempre più efficaci per la tutela della salute».

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