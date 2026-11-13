Soprintendenza di Ragusa, sedici restauri da finanziare: corsa contro il tempo

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Sedici progetti di restauro e conservazione considerati prioritari per il territorio ibleo, da finanziare entro la fine dell’anno. La Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali di Ragusa ha trasmesso formalmente all’assessorato regionale ai Beni culturali e dell’Identità siciliana il piano degli interventi da inserire nei programmi regionali dell’esercizio finanziario 2026.

Nel capoluogo sono previsti il restauro conservativo dell’arredo ligneo monumentale della sacrestia e del dipinto su tela di San Isidoro Agricola nella Cattedrale di San Giovanni Battista. A Ragusa Ibla l’attenzione si concentra sull’Aula Capitolare del Duomo di San Giorgio e sul Crocifisso della chiesa di San Giacomo Apostolo.

Corposo il programma per Modica: il recupero della statua in pietra calcarea del XVI secolo raffigurante «Santa Maria di Betlem» nell’omonima chiesa, il restauro dei quattro altari lignei della chiesa di Santa Teresa, il rifacimento del sagrato e il restauro dei due teleri «Taledde» nella chiesa del Carmine.

A Comiso le priorità riguardano il restauro del fercolo processionale di Cristo Morto nella Basilica di Maria Santissima Annunziata e dell’Altare della Madonna del Rosario nella chiesa dell’Annunziata, insieme al progetto per il museo «La storia e la memoria a Comiso».

Nell’elenco ci sono anche i comuni montani e la fascia sud. A Monterosso Almo il restauro del fercolo processionale «Madonna con Cristo» nella chiesa di Maria Santissima Assunta e del dipinto su tela con cornice raffigurante «La Sacra Famiglia con Sant’Anna e San Gioacchino» nella chiesa di San Giovanni Battista; a Chiaramonte Gulfi il restauro del tronetto argenteo del XVIII secolo della Chiesa Madre; a Giarratana il recupero del simulacro della «Madonna della Neve» e del suo fercolo processionale nella chiesa di Sant’Antonio Abate; a Ispica il recupero e il restauro dell’altare ligneo maggiore della Basilica di Santa Maria Maggiore.

A dare notizia del piano è il deputato regionale Ignazio Abbate, presidente della prima commissione Affari istituzionali all’Ars, che auspica che l’assessorato accolga per intero le indicazioni della Soprintendenza, utilizzando le risorse messe a disposizione nell’ultima variazione di bilancio, ed emetta i decreti di finanziamento nel più breve tempo possibile, così da permettere alla Soprintendenza di Ragusa di procedere con le gare. «Da parte mia – aggiunge – garantisco fin da subito la massima disponibilità e il pieno impegno istituzionale a Palermo per affiancare questo percorso in quella che si preannuncia una vera e propria corsa contro il tempo».

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