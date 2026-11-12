Modica, il cinema torna nel cuore della città: firmato l’accordo per il “Piccolo Moderno”

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TK Un pezzo di storia della città che torna a vivere, ma soprattutto un progetto culturale che punta a restituire vitalità al centro storico di Modica. Lo storico cinema Moderno si prepara a rinascere con un nuovo nome, “Piccolo Moderno”, grazie a un accordo che mette insieme il Comune di Modica, la Fondazione Teatro Garibaldi e Novecento, con il coinvolgimento di Michele Avveduto, già protagonista della riapertura del Nuovo Cineteatro Aurora.

La firma dell’intesa, avvenuta ieri, rappresenta il punto d’arrivo di un percorso al quale si è lavorato intensamente negli ultimi mesi, con l’obiettivo di riportare nel cuore della città un’attività cinematografica che per generazioni ha rappresentato un luogo di incontro, socialità e cultura. Ad annunciare l’accordo è stata la sindaca Maria Monisteri, che ha affidato ai social l’emozione di un momento considerato particolarmente significativo per il futuro del centro storico modicano.

Il cinema torna in piazza Matteotti

Il progetto prenderà forma nell’Auditorium di piazza Matteotti, uno spazio che manterrà la propria destinazione culturale, arricchendosi di una nuova opportunità per la città. È qui che nascerà il “Piccolo Moderno”, recuperando idealmente l’identità e la memoria di uno dei cinema che hanno accompagnato la storia di Modica. Non si tratta soltanto di riaccendere uno schermo, ma di riportare nel centro storico un luogo capace di richiamare persone, creare occasioni di incontro e contribuire alla vita sociale ed economica del quartiere.

Il ritorno del cinema assume infatti un significato che va oltre la programmazione cinematografica. In una fase in cui il centro storico continua a confrontarsi con la necessità di recuperare attrattività, servizi e frequentazione, la presenza di un presidio culturale stabile può rappresentare un elemento importante per invertire la tendenza allo svuotamento. Un cinema significa pubblico, movimento, occasioni per fermarsi in centro, frequentare i locali e riscoprire luoghi che hanno bisogno di tornare a essere vissuti quotidianamente.

Un accordo costruito in mesi di lavoro

La firma dell’intesa arriva dopo mesi di interlocuzioni e lavoro per costruire le condizioni necessarie alla realizzazione del progetto. Un percorso che ha visto convergere soggetti istituzionali e operatori culturali attorno a un obiettivo comune: restituire alla città una parte della propria tradizione cinematografica. Un ruolo centrale sarà quello di Michele Avveduto, che ha già maturato un’esperienza significativa con la riapertura del Nuovo Cineteatro Aurora. La collaborazione con il Comune e la Fondazione Teatro Garibaldi punta a valorizzare l’Auditorium di piazza Matteotti, ampliandone le possibilità di utilizzo. Al momento non sono stati comunicati il calendario di apertura e i dettagli della futura programmazione, ma la sottoscrizione dell’accordo costituisce il primo passaggio formale verso la concretizzazione dell’iniziativa.

Monisteri: “Un passaggio concreto per il rilancio del centro storico”

La sindaca Maria Monisteri non ha nascosto la soddisfazione per il risultato raggiunto. “Una firma importante. E quell’emozione che si avverte quando si condivide qualcosa che segna un momento significativo per Modica e per il suo centro storico. Stasera è rinato il Moderno!”, ha scritto annunciando l’accordo. La prima cittadina ha sottolineato anche il valore simbolico dell’operazione, definendola il ritorno di un momento culturale che ha segnato la vita del cuore della città. “Per il nostro centro storico è un passaggio concreto per il suo rilancio. Non l’unico perché continueremo a fare e non a parlare”, ha aggiunto Monisteri.

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