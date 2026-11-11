Ragusa, nascono i Muri Liberi: la street art sui muri del Comune diventa legale

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A Ragusa writer e artisti avranno muri pubblici dove dipingere in regola. Il Consiglio comunale ha approvato il regolamento per le opere temporanee di street art sui cosiddetti «Muri Liberi»: superfici di proprietà comunale, individuate dagli uffici e approvate con una delibera della Giunta. Restano esclusi gli edifici e le zone sottoposti a vincoli di tutela architettonica.

Le opere saranno temporanee: un writer interviene su una parete e un altro, in seguito, potrà modificare il disegno o farne uno nuovo, in una rotazione continua. Sono ammessi murales e disegni, anche tridimensionali, scritte pittoriche ed eventuali opere sospese.

Le regole

Si potranno usare solo materiali ecocompatibili e certificati come non nocivi, e l’area andrà lasciata pulita a fine lavori. Le opere dovranno essere originali, libere da diritti d’autore, senza messaggi commerciali, d’odio o discriminatori e senza simboli ideologico-politici. Gli spazi sono riservati ai maggiorenni, iscritti all’Albo dei giovani artisti locali istituito nel marzo 2025 ma anche non iscritti, compresi i writer di passaggio in città.

Prima di dipingere bisognerà inviare una comunicazione con i propri dati in un’apposita sezione del sito del Comune, raggiungibile anche dai QR code che saranno posizionati davanti a ogni parete. A opera finita, l’autore è invitato a datarla, firmarla e mandarne una foto all’ente, che creerà un archivio comunale delle opere.

La sezione del sito, con le schede tecniche dei muri e i moduli online, sarà attivata nelle prossime settimane, appena la Giunta avrà approvato la mappa delle pareti disponibili.

«Un’opportunità stabile»

«Da oggi la street art non è un’eccezione o una concessione sporadica, ma un’opportunità stabile e regolamentata – dice l’assessore alle Politiche giovanili Simone Digrandi –. I giovani potranno creare alla luce del sole, sapendo di operare nella legalità e di contribuire alla bellezza della nostra comunità». L’iniziativa, ricorda, è stata proposta dai ragazzi di Muracria, affiancati da quelli di Wall of Fame e di Muretto, oggi Heraia, nell’organizzazione di laboratori ed eventi dedicati alla street art e al freestyle.

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