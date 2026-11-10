Ragusa, il 12 novembre la Diocesi presenta le 24 schede per conoscere l’Ebraismo

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Uno strumento per conoscere senza pregiudizi la storia e la religione ebraica, pensato per scuole e parrocchie. Giovedì 12 novembre alle 17, nel salone della chiesa del Sacro Cuore di Ragusa, la Diocesi presenta le 24 «Schede per conoscere l’Ebraismo» elaborate dalla Conferenza episcopale italiana (Cei) e dall’Unione delle comunità ebraiche italiane (Ucei), nel convegno «Conoscerci e dialogare per incontrarci».

A illustrarle sarà il professore Francesco Bonanno, docente di Scritture ed ermeneutiche ebraiche all’Università di Palermo e delegato della Conferenza episcopale siciliana per il dialogo ebraico-cristiano. Modera Carmelo La Porta, direttore del Servizio per l’insegnamento della religione cattolica; sarà presente il vescovo di Ragusa, monsignor Giuseppe La Placa. L’incontro è organizzato con l’Ufficio ecumenismo e dialogo interreligioso, l’Ufficio cultura, scuola e università e l’Ufficio comunicazioni sociali.

Il lavoro comune di esperti cristiani ed ebrei, avviato nel 2018, era partito con 16 schede presentate nel marzo 2023 ed è arrivato alla pubblicazione definitiva di 24 schede con otto approfondimenti, presentata nel novembre 2025 all’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede. L’obiettivo, scrivono la presidente dell’Ucei Noemi Di Segni e il segretario generale della Cei Giuseppe Baturi, è «assicurare alla scuola italiana dei testi di qualità per l’insegnamento della Religione cattolica, promuovendo cultura e conoscenza come vero antidoto a ogni forma di antisemitismo». Le schede si possono scaricare dai siti della Cei e dell’Ucei.

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