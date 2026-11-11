Chiesa Santa Teresa a Modica: saranno restaurati i quattro altari in legno

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Quattro altari in legno attendono il restauro nella chiesa di Santa Teresa, a Modica Alta. Un intervento che interessa il patrimonio di una chiesa dove la storia della città si intreccia con quella delle Carmelitane scalze e con un racconto religioso affidato a dipinti e sculture.

Nell’unica navata, lo sguardo incontra le sei tele che raffigurano gli episodi della vita di Santa Teresa d’Avila. Risalgono ai primi anni del Settecento e occupano la parte alta delle pareti laterali: una narrazione per immagini dedicata alla santa che dà il nome alla chiesa e alla piazza su cui si affaccia.

All’altare maggiore si trova il gruppo ligneo della Madonna del Carmelo con San Simone Stock. Sul primo altare a sinistra è invece collocato il dipinto di San Giovanni della Croce. Opere che richiamano la spiritualità carmelitana, alla quale appartiene anche la memoria del vicino convento.

La chiesa ha origini seicentesche, ma quella che vediamo oggi fu ricostruita dopo il terremoto del 1693. Anche il prospetto conserva il segno delle trasformazioni successive: la parte superiore, con l’orologio e le due campane laterali, fu realizzata nel Novecento.

In questo insieme di architettura, pittura e scultura si inserisce il recupero dei quattro altari. La Regione ha riservato 51mila euro per il restauro, che sarà curato dalla Soprintendenza di Ragusa. I lavori devono ancora essere affidati.

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