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“La mente è più vasta del cielo”: a Modica tre serate di cinema per parlare di salute mentale
06 Ott 2026 11:25
Tre film e altrettante occasioni per parlare di salute mentale, relazioni affettive, fragilità e inclusione, utilizzando il cinema come strumento per conoscere e comprendere ciò che troppo spesso viene raccontato attraverso stereotipi.
Arriva a Modica “La mente è più vasta del cielo”, la rassegna cinematografica promossa dal Dipartimento di Salute Mentale dell’Asp di Ragusa, diretto da Giuseppe Morando, e dall’U.O.C. di Psichiatria Modica-Scicli, con Giorgio Garofalo come referente. Gli appuntamenti sono in programma il 15, 22 e 29 ottobre, alle 18.30, all’Auditorium Floridia di piazza Matteotti. L’ingresso è gratuito.
L’iniziativa rientra nel calendario di sensibilizzazione organizzato in occasione del mese dedicato alla salute mentale e punta a portare il confronto fuori dagli ambulatori e dai servizi sanitari, aprendolo alla città. Al centro non ci sarà soltanto la sofferenza psichica, ma anche il valore delle relazioni, dell’accoglienza e dei legami affettivi nei percorsi di cura e di benessere della persona.
La rassegna è curata insieme a Giuseppe Volpino, esperto di cinema e promotore di numerosi cineforum, e gode del patrocinio gratuito del Comune di Modica e della Fondazione Teatro Garibaldi.
Sono stati scelti tre film capaci di affrontare differenti aspetti della salute mentale con un linguaggio accessibile, evitando rappresentazioni semplicistiche e luoghi comuni. Ogni proiezione sarà preceduta da una breve introduzione e, al termine del film, il pubblico potrà partecipare a un momento di confronto e approfondimento.
Un modo diverso, dunque, per affrontare un tema complesso: partire dalle storie raccontate sullo schermo per provare a comprendere meglio quelle che, ogni giorno, si svolgono fuori dallo schermo.
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