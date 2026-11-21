Ragusa, al Teatro Badia «Il tuono dell’amore» per Calda Lana Solidale del Vo.Cri.

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Una risata per comprare lana e uncinetti. Il Vo.Cri., il Volontariato Cristiano che a Ragusa si occupa delle persone in difficoltà, chiama il pubblico a teatro per sostenere il progetto «Calda Lana Solidale». Sabato 28 novembre, alle 19.30, il Teatro Badia di corso Italia 103 ospita uno spettacolo di beneficenza il cui ricavato servirà ad acquistare il materiale per il progetto.

Sul palco l’associazione Teatrando

La serata è organizzata insieme all’associazione di promozione sociale Teatrando, che porta in scena «Il tuono dell’amore», commedia brillante in tre atti liberamente tratta da «’O tuono ‘e marzo» di Vincenzo Scarpetta, con la regia di Salvatore Parrino.

È il lavoro più recente della compagnia, che lo scorso anno aveva raccolto consensi con «U fantasma ra mala sogghira». Al centro della storia c’è Don Felice, giovane benestante che decide di tenere con sé Turi, ex «monnezzaro» che gli ha salvato la vita. L’uomo, però, si rivela un lazzarone opportunista: tra equivoci, inganni e scambi di ruolo prova ad approfittare della situazione, in una catena di colpi di scena che porta a un finale a sorpresa.

Come partecipare

La locandina della serata indica l’ingresso a offerta libera e la prenotazione obbligatoria ai numeri 333 4338523 e 328 3811590.

Le repliche di dicembre al Teatro Ideal

Chi non potrà esserci avrà altre due occasioni prima delle feste: sabato 19 e domenica 20 dicembre la commedia tornerà in scena al Teatro Ideal di piazza Libertà, sempre a Ragusa.

Per il Vo.Cri. non è la prima volta che la città risponde: in passato il centro di volontariato aveva ricevuto buoni alimentari in dono per le famiglie seguite. Questa volta l’aiuto passa da una poltrona a teatro, e ogni biglietto diventa un gomitolo.

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