Le feste della solidarietà: buoni alimentari in dono al Vo.Cri., il centro di volontariato cristiano a Ragusa

Buoni alimentari in dono al Vo.Cri., il volontariato cristiano di Ragusa. E’ questa l’inziativa del Rotary Club di Ragusa e del Rotary Club di Ragusa Hybla Herea.

I buoni alimentari sono stati forniti ai due Rotary dalla società Ergon.

“Abbiamo scelto di fornire gli amici del Vo.Cri. di una certa, secondo noi discreta quantità di buoni alimentari, da dieci euro ciascuno proprio perché la loro attestata attività negli ultimi anni dimostra serietà e competenza. Noi abbiamo fatto la nostra parte – commentano all’unisono Saro Distefano e Gianni Vindigni, presidenti rispettivamente del Rotary Ragusa e del Rotary Hybla Herea – coscienti che non è mai sufficiente, specialmente di questi tempi, difficilissimi per tutti ed in particolare per gli ultimi della nostra società”.

Il Vo.Cri. ha ben accolto la donazione dei due Rotary Club.

Attualmente, il presidente del vocri è Salvatore Criscione e ha una piccola sede in via Scribano, nel cuore del centro storico di Ragusa, dove opera quotidianamente a favore di chi chiede. Vengono donati vestiti, giocattoli per i più piccoli, e soprattutto cibo.