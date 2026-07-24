Intervenire sulle larve delle zanzare per frenarne l’invasione. Da Donnalucata l’appello al sindaco

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Intervenire quando le zanzare sono già adulte e con prodotti che contrastano la loro presenza sarebbe da evitare. L’invito al sindaco Mario Marino arriva dal presidente del Comitato Micenci, Claudio Conti, il quale spiega come “le linee guida raccomandano che

i trattamenti ordinari antilarvali in aree urbane devono essere attivati precocemente, a partire dal mese di maggio e condotti con una cadenza in genere mensile. Solo in presenza di elevate densità di zanzare e di emergenze sanitarie si possono effettuare trattamenti larvicidi supplementari; soprattutto si raccomanda di ricorrere all’uso di adulticidi, solo in caso di necessità ed in maniera circoscritta, sempre in accordo e su richiesta delle Autorità sanitarie competenti”.

Residenti e villeggianti lamentano la presenza di zanzare a Donnalucata, nel suo hinterland, nelle zone costiere e rurali.

“Al momento Donnalucata è piena di zanzare il che fa presumere che non siano stati effettuati trattamenti antilarvali. Intervenire con gli adulticidi non solo è rischioso ma anche inutile. Con le temperature estive il ciclo delle zanzare dura una circa una settimana, motivo per cui a inizio agosto dopo gli interventi di disinfestazione annunciati dall’Amministrazione a Donnalucata e nel territorio comunale saremo al punto di prima. Vogliamo ricordare che i trattamenti larvicidi effettuati da parte dei comuni nelle caditoie, bocche di lupo e ristagni vari coprono non più del 30-40 per cento dei focolai, mentre i restanti ricadono in aree private. Le zanzare oltre che ad essere fastidiose sono vettori di diverse arbovirosi molto pericolose per la saluta quale la West Nile , tanto che il ministero della sanità da anni ha predisposto il piano nazionale arbovirosi con l’emanazione di linee guida che sono state recepite da tutte le regioni compresa la

Regione Siciliana e conseguentemente anche dall’ASP di Ragusa”.

L’invito al primo cittadino è quello di modificare il tipo di trattamento di disinfestazione.

“Passare da prodotti adulticidi a prodotti larvicidi possibilmente biologici ogni quattro settimane fino al mese di ottobre. Solo così è possibile contenere la popolazione di zanzare ed i rischi sanitari e fastidi conseguenti”.

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