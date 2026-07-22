“Mari & Amuri” apre le porte del nuovo Giardino sul Mare venerdì 24 luglio con il primo “Festival Gastronomico”: sapori di Sicilia, show cooking e musica dal vivo

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Un nuovo luogo che nasce sul mare e una serata pensata per celebrarne l’apertura attraverso ciò che più rappresenta la Sicilia: il buon cibo e la convivialità. Venerdì 24 luglio, a partire dalle ore 21, “Mari & Amuri – Giardino sul Mare“, in Corso Mediterraneo 10 a Punta Secca, inaugura ufficialmente la sua nuova struttura con il primo “Festival Gastronomico“, un evento che trasformerà il grande prato affacciato sulla spiaggia in un percorso itinerante tra i sapori dell’isola.

Sarà un’esperienza da vivere passeggiando tra le diverse “botteghe” gastronomiche, dove ogni specialità sarà preparata al momento davanti agli ospiti. Ogni corner racconterà un pezzo della tradizione siciliana attraverso ingredienti, profumi e ricette che esaltano il territorio. Tra le proposte ci saranno il coppo fritto di calamari, lo show cooking ai tre pomodori con fonduta di Ragusano Dop, la pizza, il barbecue, il cous cous di pesce, la zuppa di cozze, la Bottega del Contadino con formaggi e prodotti tipici, oltre alla degustazione di vini siciliani e al cocktail bar. Gli ospiti potranno scegliere liberamente il proprio percorso gastronomico, accomodandosi poi sui tavoli o sul grande prato, in un’atmosfera rilassata e informale, per assaporare l’estate accarezzati dalla brezza del mare.

Ad accompagnare la serata sarà la live band “A 90”, con un repertorio dedicato ai grandi successi degli anni Novanta, per un tuffo musicale tra le hit che uniscono diverse generazioni. Il festival rappresenta anche un momento particolarmente significativo per “Mari & Amuri”. La nuova struttura nasce infatti dopo la violenta mareggiata che, nei mesi scorsi, ha completamente distrutto lo stabilimento balneare “Anticaglie”, cancellando chalet, cucine e servizi.

Da quella devastazione è nato un progetto completamente rinnovato, che riapre le porte al pubblico trasformando una difficile ripartenza in una grande occasione di festa, all’insegna del gusto, delle tradizioni siciliane e della voglia di ricominciare. Spazio anche ai più piccoli con un’accogliente area cinema con maxischermo. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 3318137938. Informazioni anche sui canali social.

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