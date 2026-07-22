“La Sicilia a tutto tonno”: a Scale del Gusto un viaggio gastronomico tra eccellenze, storia e profumi dell’Isola

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RAGUSA – Un vero e proprio itinerario del gusto che attraversa la Sicilia da est a ovest, unendo i profumi del mare con i tesori della terra e i vitigni autoctoni attorno a uno dei prodotti più iconici del Mediterraneo. Un appuntamento speciale per gli amanti della cucina la serata speciale “La Sicilia a tutto tonno”, promossa dal ristorante Scale del Gusto per venerdì 24 luglio 2026, a partire dalle ore 20.

Per l’occasione, lo chef Maurizio Musumeci ha ideato un percorso degustazione panoramico, capace di esaltare la straordinaria versatilità del “re del mare”, facendolo dialogare con le produzioni simbolo dell’Isola. Non solo le eccellenze del territorio ibleo, come la dolcezza della Carota Novella di Ispica IGP o la rinomata Cipolla di Giarratana, Presidio Slow Food, ma una vera e propria geografia dei sapori che abbraccia diverse province siciliane.



Un ruolo da protagonista lo gioca infatti la mandorla, elemento identitario della tradizione gastronomica siciliana – storicamente legata alle campagne del Siracusano e dell’Agrigentino – che lo chef trasforma in una raffinata spuma agrumata di latte di mandorla per bilanciare la freschezza e la struttura del tonno rosso. Un viaggio che prosegue attraverso la biodiversità dei grani antichi come il Russello, i sentori agrumati del limone verdello e l’intensità della bottarga e del lattume, in un continuo gioco di consistenze, memoria e contrasti.



L’esperienza culinaria si apre con una cotoletta di lattume accompagnata da crema di Carota Novella di Ispica IGP, zenzero e mentuccia, per poi proseguire con un antipasto di spaghetti di tonno rosso avvolti dalla cremosità della spuma di latte di mandorla, olio di porro e croccanti popcorn di capperi.

Il primo piatto propone fusilloni di grano Russello con bottarga, pistacchio e tonno in olio cottura al limone verdello, una preparazione che richiama la grande tradizione delle conserve di tonno della Sicilia occidentale e, in particolare, quella delle storiche tonnare della famiglia Florio nel Trapanese.

Se un tempo il tonno veniva bollito e successivamente conservato sott’olio per garantirne la lunga conservazione, oggi quella stessa cultura gastronomica viene reinterpretata attraverso la moderna tecnica dell’olio cottura, che permette di ottenere una carne più morbida e delicata, preservandone succosità e profumi. Una scelta che rende il tonno il perfetto contrappunto alla sapidità intensa della bottarga, in un piatto che unisce memoria e innovazione.



Il secondo vede protagonista la ventresca di tonno al BBQ, accompagnata da cipolla di Giarratana stufata al Frappato e un battuto di olive e capperi alla mentuccia. A chiudere il percorso sarà un delicato risolatte con insalatina di fragole in osmosi all’olio al basilico.

Ad accompagnare la cena sarà una selezione di vini che traccia un ulteriore ponte tra i territori, dallo Spumante Brut Il Grillo della Cantina Santa Tresa al Giasira Rosato dell’Azienda Agricola Boroli, fino alle note dolci della Malvasia delle Lipari dell’Azienda Agricola Fenech.



Come sottolinea lo stesso chef Maurizio Musumeci, cucinare il tonno rosso significa entrare in sintonia con la storia profonda del Mediterraneo e tracciare una vera e propria mappa sensoriale della Sicilia, dove ogni ingrediente non rappresenta un semplice accompagnamento, ma dialoga con il pesce per raccontare territori, tradizioni e identità. Un percorso in cui ogni piatto diventa il tassello di un racconto gastronomico capace di attraversare l’Isola, dal mare alle campagne, dalle antiche tonnare alle produzioni d’eccellenza, restituendo al commensale un’esperienza autentica e sorprendente. La serata è accessibile su prenotazione al costo di 80 euro a persona, comprensivo di coperto e bevande, contattando il numero +393515892869. Info sui canali social di Scale del Gusto

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