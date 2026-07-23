Pozzallo dichiara guerra ai blackout: il Comune prepara un’azione contro Enel

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I continui blackout che nelle ultime settimane hanno interessato Pozzallo e gran parte della Sicilia finiscono al centro di una richiesta formale rivolta al Prefetto di Ragusa. Il sindaco della città marinara ha inviato una nota alla massima autorità dello Stato sul territorio chiedendo la convocazione di un incontro urgente con i dirigenti di Enel per affrontare una situazione che, secondo l’amministrazione comunale, ha provocato pesanti disagi, danni economici e problemi di sicurezza. I black out hanno interessato tutti le zone costiere e non solo: da Ragusa a Marina di Ragusa, passando per Marina di Modica a Donnalucata e Scoglitti. Una situazione insostenibile.

L’obiettivo è aprire un confronto istituzionale per individuare soluzioni concrete e impedire che le interruzioni dell’energia elettrica continuino a mettere in difficoltà cittadini e attività produttive.

Il Comune: “Enel ha rifiutato il confronto con l’amministrazione”

Nella nota inviata al Prefetto, il sindaco evidenzia la necessità di un tavolo istituzionale anche alla luce del mancato confronto con i vertici della società elettrica.

Secondo quanto riferito dall’amministrazione comunale, i dirigenti di Enel avrebbero infatti rifiutato un incontro richiesto dal Comune per analizzare le cause dei continui blackout e individuare possibili interventi per fronteggiare l’emergenza.

Una situazione che il sindaco ritiene non più rinviabile, considerati i ripetuti disservizi registrati nelle ultime settimane.

Raccolta delle segnalazioni: possibile azione legale contro Enel

Parallelamente alla richiesta di convocazione del tavolo, il Comune invita cittadini, imprese e associazioni del territorio a trasmettere al protocollo generale dell’Ente tutte le segnalazioni relative ai danni subiti a causa delle interruzioni di energia elettrica.

L’iniziativa punta a raccogliere elementi utili per valutare un’eventuale azione legale finalizzata a ottenere il risarcimento dei danni provocati dai blackout.

L’amministrazione invita quindi quanti hanno subito danni ad apparecchiature, attività commerciali o altri disservizi a documentare gli episodi e a presentarli ufficialmente al Comune.

Il sindaco: “Serve chiarezza sugli investimenti in Sicilia”

Nella nota non manca anche una riflessione sul ruolo dello Stato all’interno della società energetica.

Il sindaco ricorda infatti che il Ministero dell’Economia e delle Finanze detiene una quota rilevante della partecipazione nella società e sottolinea l’importanza di comprendere quale parte delle risorse venga destinata agli investimenti infrastrutturali, in particolare in Sicilia e nella provincia di Ragusa.

L’amministrazione ritiene necessario fare piena luce sulle risorse impiegate per il potenziamento della rete elettrica, soprattutto in un territorio che negli ultimi giorni ha dovuto fare i conti con numerose interruzioni dell’erogazione dell’energia.

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