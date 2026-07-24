A Santa Croce torna “Vai col Bus”: navette gratuite per vivere l’estate in sicurezza

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Una mobilità estiva più sicura e meno traffico sulle strade del litorale. Con questo obiettivo l’Amministrazione comunale di Santa Croce Camerina rilancia per l’estate 2026 il progetto “Vai col Bus: sei più sicuro”, il servizio gratuito di bus navetta nato per favorire gli spostamenti serali verso i principali luoghi della movida e delle manifestazioni estive.

La Giunta comunale ha approvato l’atto di indirizzo per la nuova edizione dell’iniziativa, che rispetto allo scorso anno viene ampliata con nuovi collegamenti dedicati alle borgate marinare di Caucana e Casuzze e, nei fine settimana, anche alla discoteca Koala Maxi.

Un servizio nato per ridurre traffico e rischi della movida estiva

Il progetto si inserisce in un percorso già avviato dall’Amministrazione comunale per migliorare la sicurezza stradale durante i mesi estivi.

Da diversi anni è attivo il collegamento serale tra Santa Croce Camerina e Punta Secca, diventato un punto di riferimento per residenti, villeggianti e turisti. Nel 2025 il Comune ha poi introdotto “Vai col Bus”, rafforzando la strategia di prevenzione legata agli spostamenti notturni.

L’obiettivo è offrire un’alternativa concreta all’utilizzo dell’auto privata, soprattutto nelle fasce orarie caratterizzate dal maggior afflusso verso eventi, locali e luoghi di ritrovo.

Il litorale richiama migliaia di persone durante l’estate

Durante la stagione estiva il territorio costiero di Santa Croce Camerina arriva a ospitare circa 60 mila persone tra residenti, turisti e proprietari di seconde case.

Un aumento significativo della popolazione che si riflette inevitabilmente sulla viabilità, soprattutto nelle ore serali, quando si concentrano gli appuntamenti del cartellone “Eventi d’Estate 2026” e le serate organizzate al Koala Maxi.

Da qui la scelta dell’Amministrazione di potenziare un servizio che già nella precedente edizione aveva registrato risultati positivi.

Due linee operative: collegamenti fino a notte fonda

Il servizio 2026 sarà organizzato attraverso due linee dedicate.

La prima collegherà Santa Croce Camerina e Punta Secca, garantendo corse continue dalle 19.30 fino all’1.30, confermando il collegamento ormai consolidato.

La seconda linea partirà dal 31 luglio e sarà attiva ogni venerdì, sabato e domenica per tutto il mese di agosto. Il percorso comprenderà Santa Croce Camerina, Punta Secca, Caucana, Casuzze e Koala Maxi, con corse notturne di andata e ritorno.

Complessivamente saranno effettuati 23 servizi attraverso due minibus da 20 posti ciascuno.

Un investimento da oltre 22 mila euro

Il progetto nasce grazie all’accordo di collaborazione tra il Libero Consorzio Comunale di Ragusa e i Comuni della provincia per promuovere interventi di prevenzione dei rischi collegati alla movida estiva.

Al Comune di Santa Croce Camerina è stato assegnato un finanziamento di 15 mila euro, al quale si aggiungono 7.800 euro di risorse comunali, per un investimento complessivo di circa 22.800 euro.

Il sindaco Dimartino: “Più sicurezza e meno traffico sulle nostre strade”

“Abbiamo scelto di confermare e rafforzare un progetto che già lo scorso anno ha dato risultati importanti – dichiara il sindaco Peppe Dimartino –. La navetta tra Santa Croce e Punta Secca è ormai un servizio consolidato e molto apprezzato, mentre con questa nuova edizione allarghiamo il collegamento anche ai principali luoghi della movida estiva”.

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