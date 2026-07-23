A Ragusa oltre 3 milioni di euro per gli adolescenti: finanziato il maxi progetto “DesTEENazione” del Distretto 44

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È il finanziamento più importante mai ottenuto dai Servizi Sociali del Comune di Ragusa e del Distretto Socio-Sanitario 44. Nascerà uno Spazio Multifunzionale dedicato ai giovani dagli 11 ai 18 anni con attività educative, psicologiche, formative e di inclusione sociale.

Il Comune di Ragusa e il Distretto Socio-Sanitario 44 centrano un risultato storico. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto direttoriale n. 196 del 13 luglio 2026, ha ammesso a finanziamento il progetto “DesTEENazione – Desideri in Azione”, destinando oltre 3 milioni di euro a un articolato programma rivolto agli adolescenti tra gli 11 e i 18 anni.

Si tratta del finanziamento più consistente mai ottenuto dai Servizi Sociali del Comune di Ragusa e dell’intero Distretto 44, un traguardo che premia la qualità della progettazione sviluppata negli ultimi anni e la capacità di intercettare risorse nazionali a favore del territorio.

Nasce uno Spazio Multifunzionale per gli adolescenti

Il cuore del progetto sarà la realizzazione di uno Spazio Multifunzionale di Esperienza per Adolescenti, una struttura di circa 400 metri quadrati pensata per diventare un luogo di incontro, crescita e partecipazione per ragazze e ragazzi.

Lo spazio offrirà opportunità educative, laboratori, attività formative e percorsi di inclusione, con l’obiettivo di creare un ambiente accogliente dove gli adolescenti possano sviluppare competenze, relazioni e nuove esperienze.

Il progetto non si limiterà alla sede fisica, ma coinvolgerà tutto il territorio del Distretto Socio-Sanitario 44 attraverso una rete di interventi innovativi.

Educativa di strada, sostegno alle famiglie e lotta alla dispersione scolastica

“DesTEENazione” prevede un ampio ventaglio di azioni rivolte sia ai giovani sia alle loro famiglie.

Tra gli interventi programmati figurano attività di educativa di strada, patti educativi di comunità, cooperative scolastiche, percorsi di service learning, iniziative per contrastare l’abbandono scolastico, corsi dedicati ai mestieri più richiesti dal mercato del lavoro e tirocini di inclusione sociale.

Accanto alle attività rivolte ai ragazzi saranno attivati servizi di supporto psicologico per i genitori, percorsi di mediazione familiare e paramediazione, oltre a gruppi di alfabetizzazione e iniziative finalizzate a rafforzare il dialogo tra scuola, famiglie e territorio.

Cassì: “Un riconoscimento all’eccellenza dei Servizi Sociali”

Per il sindaco Peppe Cassì il finanziamento rappresenta un importante riconoscimento al lavoro svolto dal Comune e dai partner del Distretto.

«L’ammissione al finanziamento del progetto rappresenta l’ennesimo riconoscimento dell’eccellenza del lavoro di progettazione e di intercettazione delle risorse sviluppato dai Servizi Sociali del Comune di Ragusa e degli altri Comuni del Distretto Socio-Sanitario 44».

Il primo cittadino sottolinea inoltre il valore sociale dell’iniziativa.

«Il mio pensiero va ai giovani del nostro territorio che potranno usufruire di tante attività innovative e coinvolgenti. A prescindere dall’estrazione sociale e dai contesti di provenienza, tutti devono avere il diritto di essere protagonisti del nostro domani».

Adamo: “Investire nei giovani significa costruire comunità più inclusive”

L’assessora alle Politiche per l’Inclusione e ai Servizi Sociali, Elvira Adamo, evidenzia la portata strategica del progetto.

«Investire in maniera così ingente sul futuro di ragazze e ragazzi adolescenti significa costruire comunità più inclusive, capaci di ascoltare i bisogni delle nuove generazioni e offrire loro spazi di crescita, relazione e partecipazione».

Secondo Adamo, il progetto consentirà di rafforzare la rete educativa del territorio e di sviluppare interventi innovativi grazie alla collaborazione con numerosi partner istituzionali e sociali.

Per il Comune di Ragusa è stato inoltre nominato coordinatore strategico-programmatico del progetto il dottor Guglielmo Digrandi, funzionario EQ del Settore VII e ideatore della proposta progettuale.

Ora la convenzione con il Ministero e il via alle attività

Dopo la sottoscrizione della convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali saranno definiti il cronoprogramma dei lavori per la realizzazione dello Spazio Multifunzionale e il calendario delle iniziative previste.

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