AIL Ragusa riparte da Cettina Migliorisi: nuovo Consiglio direttivo

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AIL Ragusa rinnova i propri vertici e rilancia il proprio impegno al fianco dei pazienti ematologici e delle loro famiglie. L’Assemblea dei soci ha eletto il nuovo Consiglio direttivo che guiderà l’associazione per il prossimo mandato, puntando sulla continuità del percorso avviato negli anni e su una presenza sempre più forte sul territorio provinciale.

Alla presidenza torna Cettina Migliorisi, che raccoglie il testimone da Carmela Nicita. Al presidente uscente il nuovo direttivo ha rivolto un sentito ringraziamento per il lavoro svolto, per la dedizione dimostrata e per aver contribuito alla crescita dell’associazione, rafforzandone il ruolo come punto di riferimento per tanti pazienti e famiglie.

Il nuovo direttivo di AIL Ragusa: squadra rinnovata per il prossimo mandato

Accanto a Cettina Migliorisi lavorerà una squadra composta da Lucia Leggio, nominata vicepresidente, Silvana Licitra nel ruolo di tesoriera, Maria Grazia Dipasquale come segretaria e dai consiglieri Gianni Papa, Gabriella Busiello e Peppe Spadola.

Il nuovo Consiglio direttivo nasce con l’obiettivo di proseguire il cammino intrapreso, valorizzando l’esperienza maturata e rafforzando la collaborazione tra tutti i soci e i volontari.

Una squadra chiamata a portare avanti le numerose attività dell’associazione, con particolare attenzione ai servizi rivolti ai pazienti e alle loro famiglie.

Assistenza, raccolta fondi e vicinanza al territorio: la missione di AIL Ragusa

AIL Ragusa continuerà a essere presente attraverso iniziative di sensibilizzazione e raccolta fondi che negli anni sono diventate appuntamenti consolidati per la comunità. Tra queste, la distribuzione delle Uova di Pasqua e delle Stelle di Natale, momenti fondamentali per sostenere i progetti dell’associazione e coinvolgere cittadini e volontari.

Ma l’attività dell’associazione va ben oltre la raccolta fondi. AIL rappresenta infatti un punto di riferimento quotidiano per chi affronta il difficile percorso della malattia, offrendo assistenza, informazioni, orientamento e supporto alle persone colpite da patologie ematologiche e ai loro familiari.

L’obiettivo del nuovo direttivo sarà quello di consolidare questi servizi e renderli sempre più vicini alle esigenze della comunità.

Cettina Migliorisi: “Riparto per senso di responsabilità e con lo spirito di squadra”

La nuova presidente ha spiegato le motivazioni che l’hanno spinta ad accettare nuovamente l’incarico.

«Ho accettato questo incarico – dichiara Cettina Migliorisi – per senso di responsabilità nei confronti di un’associazione che, nel corso degli anni, è cresciuta tantissimo e ha saputo aiutare concretamente tanti pazienti e le loro famiglie. Ho scelto di mettermi nuovamente a disposizione perché ho ricevuto da tutti i componenti del Consiglio la piena assicurazione del loro sostegno e della loro collaborazione».

Un ruolo che Migliorisi intende affrontare puntando sulla condivisione e sul lavoro di squadra.

«Questo spirito di squadra sarà fondamentale per affrontare le sfide che ci attendono. Il nostro compito sarà non solo quello di garantire la continuità dei servizi che AIL offre quotidianamente, ma anche di implementarli e rafforzarli, contando sul prezioso sostegno della collettività ragusana, che negli anni ha sempre dimostrato grande sensibilità e vicinanza alla nostra missione».

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