Torna il bus gratuito per il Koala: servizio speciale per le serate del 24 e 26 luglio

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Torna anche quest’anno uno dei servizi più apprezzati dai giovani del territorio. Per le serate di venerdì 24 luglio e domenica 26 luglio 2026 sarà nuovamente attivo il bus gratuito da e per la discoteca Koala, iniziativa nata dalla collaborazione tra il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, il Comune di Ragusa, la discoteca Koala e la ditta Tumino. L’obiettivo è offrire un’alternativa sicura agli spostamenti notturni, favorendo il divertimento in sicurezza e contribuendo alla prevenzione degli incidenti stradali.

Un’iniziativa per promuovere la sicurezza stradale

Il servizio rappresenta un’importante opportunità per chi desidera trascorrere una serata al Koala senza utilizzare l’auto. La sinergia tra enti pubblici e privati punta infatti a incentivare una mobilità responsabile, riducendo i rischi legati alla guida nelle ore notturne e garantendo un collegamento gratuito tra Ragusa, Marina di Ragusa e la discoteca.

Negli ultimi anni l’iniziativa ha riscosso un notevole successo, diventando un punto di riferimento soprattutto per i più giovani durante gli appuntamenti estivi.

Prenotazione obbligatoria per accedere al servizio

Per poter usufruire del bus è indispensabile effettuare la prenotazione compilando l’apposito modulo online entro i termini stabiliti.

Per la serata del 24 luglio, le iscrizioni dovranno essere completate entro le ore 12 dello stesso giorno, mentre per la serata del 26 luglio il termine è fissato sempre alle ore 12 di domenica 26 luglio. Oltre tali scadenze non saranno accettate ulteriori richieste.

La conferma definitiva della prenotazione sarà inviata tramite email dall’Informagiovani del Comune di Ragusa nel primo pomeriggio della giornata interessata.

Le regole da seguire per la prenotazione

Gli organizzatori invitano gli utenti a utilizzare un solo indirizzo email personale per la registrazione, evitando iscrizioni multiple con account differenti. Qualora fosse necessario modificare i dati inseriti, sarà sufficiente compilare nuovamente il modulo utilizzando lo stesso indirizzo di posta elettronica: il sistema aggiornerà automaticamente la richiesta già presente.

In caso di impossibilità a partecipare, è inoltre richiesto di comunicare tempestivamente la disdetta all’Informagiovani del Comune di Ragusa, così da consentire una migliore gestione dei posti disponibili.

Gli orari del bus gratuito

Il servizio prevede un’unica corsa di andata con partenza alle 22.30 dal Parcheggio della Repubblica di Ragusa Ibla. Alle 22.40 il bus effettuerà la fermata allo Scalo Merci di Ragusa, mentre alle 23.00 raggiungerà Via Brin a Marina di Ragusa, per arrivare al Koala alle 23.10.

Il ritorno è previsto con un’unica partenza alle 4 del mattino dal parcheggio della discoteca. Successivamente il bus fermerà alle 4.10 in Via Brin, alle 4.30 allo Scalo Merci e terminerà il servizio alle 4.40 al Parcheggio della Repubblica di Ragusa Ibla.

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