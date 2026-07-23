Al buio il percorso verso il pronto soccorso del Giovanni Paolo II: chiesto un intervento urgente

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Un percorso al buio nel cuore di un ospedale. È la situazione segnalata da anni all’interno dell’area del Giovanni Paolo II di Ragusa, dove il collegamento tra il parcheggio riservato agli accompagnatori e l’ingresso del pronto soccorso risulterebbe privo di illuminazione nelle ore serali e notturne.

Una criticità che riguarda uno dei punti più delicati della struttura sanitaria, attraversato quotidianamente da pazienti, familiari, anziani e persone in condizioni di fragilità che si trovano costrette a raggiungere il reparto di emergenza in condizioni non sempre adeguate di sicurezza.

Un tragitto al buio per chi deve raggiungere il pronto soccorso

Il problema emerge soprattutto nelle ore notturne, quando la mancanza di illuminazione rende più difficoltoso percorrere il tratto che conduce all’ingresso del pronto soccorso. Un disagio che può trasformarsi in un rischio concreto per chi si muove a piedi, soprattutto per persone anziane, utenti con difficoltà motorie o familiari già provati da una situazione di emergenza sanitaria.

La richiesta è quella di garantire condizioni minime di sicurezza per un accesso che dovrebbe rappresentare un punto fondamentale di accoglienza e assistenza.

La segnalazione: “Necessaria una soluzione immediata”

A far emergere nuovamente la questione è stata anche una segnalazione arrivata da una cittadina che ha raccontato di aver dovuto utilizzare la torcia del proprio cellulare per riuscire a raggiungere l’ingresso del pronto soccorso nelle prime ore del mattino insieme al figlio.

Un episodio che riaccende l’attenzione su una problematica già conosciuta e che riguarda non soltanto il comfort degli utenti, ma soprattutto la sicurezza di chi si trova a dover accedere al principale presidio di emergenza della provincia.

La richiesta all’Asp: illuminare il percorso verso l’emergenza

La richiesta rivolta alla direzione dell’Asp di Ragusa è quella di valutare con urgenza la realizzazione di un impianto di illuminazione o di una soluzione tecnica alternativa in grado di eliminare definitivamente il problema.

L’obiettivo è rendere il percorso pienamente fruibile in ogni momento della giornata, evitando che pazienti e accompagnatori debbano affrontare un tratto al buio proprio quando stanno raggiungendo un servizio sanitario essenziale.

La questione arriva sul tavolo dell’Asp di Ragusa

La segnalazione è stata formalizzata attraverso una nota indirizzata al direttore generale dell’Asp di Ragusa, Giuseppe Drago, con la richiesta di un intervento risolutivo su una situazione considerata non più rinviabile.

A sollevare il caso è stata la vicepresidente del Consiglio comunale di Ragusa Rossana Caruso, che ha evidenziato come un ospedale debba garantire accessibilità e sicurezza a tutti gli utenti, soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà.

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