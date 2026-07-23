Dalle fiamme alla siccità: il clima presenta il conto mentre la politica si gira dall’altra parte

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Gli incendi che stanno colpendo diverse aree d’Italia non sono soltanto una nuova emergenza estiva. Sono il segnale di una trasformazione più profonda, di un clima che sta cambiando e di territori sempre più esposti a fenomeni estremi.

Le immagini delle fiamme che avanzano tra boschi, campagne e aree abitate, delle evacuazioni e delle squadre impegnate per giorni nelle operazioni di spegnimento raccontano una realtà che ormai appare difficile da ignorare: il rischio incendi non è più concentrato soltanto in alcune settimane dell’anno, ma tende ad anticipare e ad allungarsi, accompagnando periodi sempre più lunghi di caldo intenso e siccità.

La crisi climatica non è più un tema astratto legato a scenari futuri. È diventata una questione concreta che riguarda la sicurezza dei territori, la tutela delle risorse naturali e la vita quotidiana delle persone.

Gli incendi e il clima che cambia: un legame sempre più evidente

Secondo Greenpeace Italia, gli incendi hanno spesso un’origine umana, ma sono le condizioni climatiche a favorire una propagazione più rapida e distruttiva delle fiamme.

Temperature elevate, terreni secchi, periodi prolungati senza precipitazioni e venti caldi come lo scirocco creano infatti un ambiente ideale per lo sviluppo dei roghi e rendono molto più complesse le attività di contenimento.

Il punto centrale è proprio questo: il fuoco può essere appiccato dall’uomo, ma un territorio più caldo e più secco rende quell’incendio molto più difficile da fermare.

I numeri raccontano una situazione fuori dall’ordinario

I dati del sistema europeo EFFIS, il monitoraggio satellitare del Joint Research Centre della Commissione Europea attraverso il programma Copernicus, mostrano una situazione preoccupante.

Tra gennaio e luglio 2026 in Italia sono andati distrutti migliaia di ettari di territorio, con una superficie bruciata nettamente superiore alla media degli ultimi decenni nello stesso periodo.

Numeri che non rappresentano soltanto ettari di boschi perduti, ma ecosistemi compromessi, biodiversità danneggiata, attività agricole colpite e comunità costrette a convivere con un livello di rischio sempre maggiore.

La Sicilia, in particolare, si conferma una delle regioni maggiormente esposte. Un territorio già caratterizzato da lunghi periodi di siccità, temperature elevate e una forte vulnerabilità ambientale.

La crisi climatica scomparsa dal dibattito politico

Di fronte a una realtà così evidente, colpisce il progressivo ridimensionamento del tema del cambiamento climatico nel dibattito pubblico e politico.

Negli ultimi anni l’emergenza climatica sembra essere scivolata ai margini delle priorità istituzionali, spesso oscurata da altre crisi e affrontata soprattutto quando produce effetti immediati e drammatici.

Eppure il clima continua a modificare il nostro territorio ogni giorno: attraverso estati sempre più lunghe e calde, fenomeni meteorologici estremi, scarsità d’acqua, incendi e dissesto ambientale.

Il rischio è quello di intervenire sempre dopo l’emergenza, contando sulla capacità di risposta di vigili del fuoco, protezione civile e volontari, senza affrontare in maniera strutturale le cause che rendono questi eventi sempre più frequenti.

Non basta spegnere gli incendi: serve prevenire

La gestione dell’emergenza resta fondamentale, ma non può essere l’unica risposta.

La prevenzione passa dalla manutenzione dei boschi, dalla cura delle aree rurali abbandonate, dal controllo del territorio, dal potenziamento dei sistemi di monitoraggio e dalla costruzione di comunità più preparate ad affrontare eventi estremi.

Ma soprattutto richiede una strategia di lungo periodo per ridurre le emissioni climalteranti e limitare il riscaldamento globale.

La lotta alla crisi climatica non può essere considerata una battaglia secondaria o un tema riservato agli ambientalisti. Riguarda la sicurezza dei territori, l’economia, l’agricoltura, il turismo e la qualità della vita delle prossime generazioni.

Il Mediterraneo al centro della sfida

Il Mediterraneo è una delle aree del pianeta maggiormente esposte agli effetti del cambiamento climatico.

L’aumento delle temperature, la riduzione delle precipitazioni e l’aumento degli eventi estremi stanno modificando profondamente un equilibrio ambientale già fragile.

Per territori come la Sicilia la sfida è ancora più urgente: proteggere il patrimonio naturale significa proteggere anche il futuro economico e sociale delle comunità.

Gli incendi di questi giorni non sono quindi soltanto cronaca. Sono un campanello d’allarme che richiama una responsabilità collettiva.

Il cambiamento climatico è già qui. Non è più una previsione lontana, ma una realtà visibile nei nostri boschi bruciati, nei terreni assetati e nelle temperature che ogni estate sembrano superare nuovi limiti.

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