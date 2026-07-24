Ragusa punta sul riciclo: attivi 10 ecocompattatori per le bottiglie in PET

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Da oggi a Ragusa la plastica diventa una risorsa da valorizzare. Sono entrati in funzione i 10 ecocompattatori installati sul territorio comunale grazie al progetto RecoPet, promosso dal Comune di Ragusa in collaborazione con COREPLA, il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica.

L’obiettivo è incentivare la raccolta delle bottiglie in PET per uso alimentare e trasformare un gesto quotidiano, come il corretto conferimento della plastica, in un’opportunità concreta per cittadini e ambiente.

Dieci punti di raccolta tra Ragusa, Marina e Ibla

Gli ecocompattatori sono distribuiti in dieci aree strategiche della città: sette nel centro urbano di Ragusa, due a Marina di Ragusa e uno a Ragusa Ibla.

I dispositivi si trovano presso l’ex stazione Bus di via Zama, via Giambattista Cultrone, via della Costituzione, il quartiere Gesuiti a Marina di Ragusa, Largo San Paolo a Ibla, il parcheggio Rabito nel quartiere Padre Pio a Marina, il parcheggio di via Rumor, via Sant’Agostino, via Failla e via Vittorio Emanuele Orlando angolo via Bruno.

Una rete pensata per rendere più semplice e accessibile il conferimento delle bottiglie di plastica, favorendo una maggiore partecipazione dei cittadini alla raccolta differenziata.

Bottiglie PET in cambio di punti, premi e sconti

Il funzionamento è semplice: le bottiglie devono essere inserite intere, senza essere schiacciate e con l’etichetta ancora presente. Questo permette al sistema di riconoscere il codice a barre e registrare correttamente il conferimento.

Attraverso l’app RecoPet i cittadini potranno accumulare punti ogni volta che conferiranno le bottiglie negli ecocompattatori. I punti raccolti potranno essere convertiti in premi, coupon e, prossimamente, anche in sconti presso attività commerciali convenzionate.

Un sistema di premialità che punta a trasformare il riciclo in un comportamento sempre più diffuso, coinvolgendo direttamente la comunità.

Personale dedicato per accompagnare i cittadini nelle prime settimane

Per facilitare l’utilizzo dei nuovi dispositivi, nelle prime due settimane sarà presente personale specializzato vicino agli ecocompattatori dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 12 e dalle 16 alle 20.

Gli operatori forniranno informazioni sulle modalità corrette di conferimento e aiuteranno i cittadini a utilizzare al meglio il nuovo servizio.

Cassì: “Ogni rifiuto può diventare una risorsa”

“Gli ecocompattatori offrono diversi vantaggi – ha dichiarato il sindaco Peppe Cassì – perché permettono di avere un’alternativa comoda per smaltire la plastica che si accumula nelle nostre case e aiutano a comprendere che ogni rifiuto può diventare una risorsa”.

Il primo cittadino ha sottolineato anche il valore ambientale dell’iniziativa, collegata agli obiettivi europei sulla raccolta differenziata e sul recupero della plastica, invitando i cittadini a non abbandonare le bottiglie nell’ambiente ma a conservarle e conferirle correttamente.

Giuffrida: “Più decoro e meno plastica abbandonata”

L’assessore all’Ambiente Gianni Giuffrida ha evidenziato come il progetto rappresenti un vantaggio concreto per il territorio.

“Decoro urbano e salute ambientale sono temi che riguardano tutti – ha spiegato – e prendersene cura porta benefici importanti. Oltre a rendere più pulita la città e ridurre l’abbandono della plastica, da oggi il corretto smaltimento delle bottiglie permetterà anche di ottenere vantaggi attraverso il sistema dei premi”.

Nessun costo per il Comune: gestione affidata a COREPLA

Tutte le attività legate alla gestione del materiale raccolto saranno curate integralmente da COREPLA. Il consorzio si occuperà della manutenzione degli ecocompattatori, della fornitura delle attrezzature necessarie, del ritiro delle bottiglie, del trasporto e dell’avvio al riciclo della plastica raccolta.

L’intero progetto sarà sostenuto economicamente da COREPLA e dai proventi derivanti dal recupero del materiale, senza alcun costo aggiuntivo per l’Amministrazione comunale.

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