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Comiso, Bufalino e la sua “diceria dell’untore” nei teatri siciliani
17 Nov 2026 21:30
Gesualdo Bufalino in scena in tutta la Sicilia. Sarà possibile con il contributo che l’assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo ha concesso al Comune di Comiso per «Tre decenni senza Dino – Bufalino a 30 anni dalla morte», il progetto che porta lo spettacolo «Diceria dell’untore» nei teatri delle nove province siciliane.
Il progetto era stato approvato dalla giunta municipale di Comiso ed è descritto come «un tour teatrale che attraverserà le nove province siciliane», con lo spettacolo tratto dal romanzo dello scrittore comisano e un calendario indicato dal 6 al 29 novembre 2026. Le prime tappe del tour erano in calendario a Enna, il 14 novembre, e a Caltagirone, il 16 novembre; giovedì 19 novembre è in programma la data al Teatro Annibale di Francia di Messina.
La trasposizione di Giuseppe Ferlito, con la regia di Giampaolo Romania, aveva debuttato al Teatro Naselli di Comiso nel 2024; Il progetto fa parte delle iniziative per i trent’anni dalla scomparsa di Bufalino.
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