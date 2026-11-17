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Necrologi: È scomparsa Eleonora Liuzzo
17 Nov 2026 19:10
Oggi, serenamente all’età di 75 anni è venuta a mancare all’affetto dei suoi cari la Signora
Eleonora Liuzzo
ved. Rizza Rosario
…Resterai sempre nei nostri cuori…
Ne danno il triste annuncio i figli Giorgio e Teresa, il genero Roberto, la nuora Giusy, gli adorati nipoti, il fratello Francesco, le cognate e i parenti tutti.
La camera ardente è allestita nell’abitazione del figlio Giorgio in C.da Renna.
I funerali saranno celebrati giovedì 19 novembre alle ore 10:30, nella Chiesa S. Maria di Betlem in Modica.
Si ringraziano quanti vorranno partecipare al rito funebre.
Noto, 17 novembre 2026
Onoranze funebri Barone, Modica
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