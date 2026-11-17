Scicli non è solo barocco: in contrada Zagarone una tomba dell’età del Bronzo antico

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La Scicli archeologica e le sue testimonianze. Non solo barocco nella città di Montalbano, che in questo periodo sta reggendo alla grande il flusso turistico autunnale nel territorio ibleo facendola risultare prima fra tutte le altre città della provincia, ma anche altro. Altro che arriva dal mondo dell’archeologia. Oggi la città si sveglia con una nuova chicca. Cercata, studiata ed esaminata in ogni suo insieme, in ogni centimetro di roccia e di terreno.

Ciò grazie allo studio ed alle ricerche effettuate dall’archeologa Paola Dantoni. È lei che presenta la Grotta di contrada Zagarone nel suo dettaglio. Ospite di “I Love Scicli”, la giovane studiosa parla di questa importante testimonianza dell’età del Bronzo antico siciliano (2200 a.C. – 1450 a.C.), sollecita la curiosità di studiosi e non, invita a conoscere un territorio che i giovani e valenti archeologi sciclitani stanno esaminando nel suo ricco patrimonio.

La tomba si trova in un’area impervia e ricade in una particella che, probabilmente, era utilizzata come piccola necropoli.

“Presenta due accessi, uno scavato su roccia e visibile da viale 1° Maggio ed un altro laterale nato dall’erosione della roccia – spiega Paola Dantoni –. All’interno vi è una piccola nicchia ed una stretta banchina. La tomba sicuramente è stata riutilizzata in epoche successive a quella di costruzione, databile al Bronzo antico siciliano, e possiede una larghezza di 170 centimetri ed un’altezza di circa 110 centimetri. Il primo ingresso, invece, possiede una larghezza di 70 centimetri ed una lunghezza di 100 centimetri. Ha una pianta subcircolare ed il soffitto appare ben conservato.

“La tomba, che oggi appare isolata, probabilmente era parte di una piccola necropoli, come è possibile scorgere da alcune tracce sulla parete rocciosa che l’erosione, nel corso dei millenni, ha quasi cancellato. A pochi metri, in una piccola vallata, vi è una cavità naturale dove nuove indagini potrebbero rilevare la presenza di materiale archeologico – conclude la giovane archeologa sciclitana –. La grotta ha un’altezza di circa due metri e si apre su una piccola cava. Risulta difficile da raggiungere a causa dell’impervio percorso e dell’alta vegetazione che cresce in prossimità dell’ingresso. Nel 2020 è stata per poco tempo visibile a causa di un vasto incendio che ha distrutto parte degli alberi che ostruivano l’accesso”.

Foto concessa da I Love Scicli

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