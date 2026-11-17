Il 14 e 15 novembre l'Asp ha somministrato 156 dosi nella sala dell'Avis e 55 nell'ambulatorio di via Licitra. Open day senza prenotazione a Ragusa, Modica e Vittoria: giorni e orari.
Influday a Ragusa, 211 vaccini antinfluenzali in due giorni. Gli open day continuano
17 Nov 2026 10:37
Sono 211 le vaccinazioni antinfluenzali fatte a Ragusa nel fine settimana del 14 e 15 novembre durante l’Influday, l’iniziativa della Regione Siciliana per vaccinarsi gratis e senza prenotazione. Le dosi le ha somministrate il Servizio di Epidemiologia e Profilassi dell’Asp di Ragusa.
Sabato 14 novembre le vaccinazioni sono state 156, nella sala «Saro Di Grandi» messa a disposizione dall’Avis Ragusa; domenica 15 altre 55 nell’ambulatorio vaccinale di via A. Licitra 11.
La campagna fino al 28 febbraio
La campagna antinfluenzale va avanti fino al 28 febbraio 2027. Il vaccino aiuta a prevenire l’influenza stagionale e a ridurre il rischio di complicanze. È rivolto soprattutto alle persone dai 60 anni in su, ai bambini dai 6 mesi ai 6 anni, alle donne in gravidanza, a chi ha patologie croniche che aumentano il rischio di complicanze e agli operatori sanitari.
Tutti i vaccini antinfluenzali disponibili in Italia sono autorizzati dall’Agenzia europea del farmaco (Ema) e/o dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa). Basta una sola dose a tutte le età, tranne che per i bambini dai 6 mesi ai 9 anni mai vaccinati prima, per i quali sono raccomandate due dosi. Dai 2 ai 18 anni c’è anche il vaccino spray nasale.
L’antinfluenzale si può fare insieme ad altri vaccini raccomandati agli adulti: anti-pneumococco, anti-Zoster (fuoco di Sant’Antonio), anti-Covid-19 aggiornato, anti-virus respiratorio sinciziale (Rsv adulti) e anti difterite-tetano-pertosse, con il richiamo gratuito ogni dieci anni.
Gli open day senza prenotazione
Gli open day senza prenotazione continuano ogni lunedì e mercoledì dalle 14 alle 18 e ogni sabato dalle 9 alle 13, negli ambulatori vaccinali di Ragusa (via A. Licitra 11), Modica (ospedale «Maggiore-Baglieri») e Vittoria (via Nicosia 27). Ci si può vaccinare anche dai medici e dai pediatri di famiglia e nelle farmacie convenzionate che aderiscono alla campagna.
Per informazioni e prenotazioni si può scrivere a servizio.epidemiologia@asp.rg.it o chiamare il numero verde 800 050510, attivo la mattina dal lunedì al venerdì.
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