Terzo e quarto mandato ai sindaci, Anci Sicilia scrive all’Ars: nel Ragusano cinque Comuni

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L’Anci Sicilia bussa all’Ars e chiede al presidente Gaetano Galvagno la modifica delle regole riguardanti i mandati consecutivi dei sindaci. Attività di modifica che spetta all’Assemblea regionale. Il fine è quello di arrivare a una uniformità a livello nazionale. La richiesta contiene l’ipotesi del terzo mandato nei Comuni sotto i 15mila abitanti e del quarto in quelli sotto la soglia dei 5mila abitanti.

La lettera, come riporta l’Ansa, è a firma del segretario generale di Anci Sicilia, Mario Emanuele Alvano, che si rifà a un pronunciamento della Corte Costituzionale per la Valle d’Aosta che avrebbe ribadito l’esigenza di regole uniformi per l’accesso alle cariche elettive. L’intervento dell’Ars dovrebbe riguardare l’attuale sistema, che non prevede più mandati rispetto ai due previsti, e quindi dovrebbe portare alla modifica del quadro legislativo per raggiungere una uniformità nell’intero Paese.

È chiaro che per ottenere la revisione e poi la nuova disposizione sui mandati a sindaco è necessaria una nuova normativa legislativa regionale, che al momento non c’è e che, se venisse approvata, porterebbe a regole omogenee per la carica di sindaco. Le due fasce demografiche contenute nella proposta vedrebbero un terzo mandato consecutivo per i sindaci dei Comuni con meno di 15mila abitanti e un quarto mandato nei centri con meno di 5mila abitanti. Da valutare l’importanza della continuità amministrativa e il principio del ricambio nelle cariche. L’Ars cosa sceglierà? Il governo in carica cosa farà, lavorerà a una proposta di legge da portare in aula o lascerà cadere ogni discussione sull’argomento?

In provincia di Ragusa i Comuni che potrebbero beneficiare di un eventuale provvedimento legislativo in tale direzione si possono contare sulle dita di una mano. Ci sono i Comuni di Acate, Santa Croce Camerina e Chiaramonte Gulfi, il primo con 10.657 abitanti, il secondo con 11.745 e il terzo con 8.045 abitanti: tutti e tre si trovano nella condizione sotto soglia dei 15mila abitanti e potrebbero portare a tre i mandati elettivi dei propri sindaci. Poi ci sono i Comuni di Giarratana con 2.949 abitanti e di Monterosso Almo con 2.692 abitanti, che stanno sotto la soglia dei 5mila abitanti e che potrebbero trovarsi con i sindaci a governare per ben quattro mandati. Gli altri Comuni contano numeri di abitanti diversi. Nello specifico: Ragusa 74.58 abitanti, Vittoria 66.871, Modica 53.635, Comiso 30.651, Scicli 26.900, Pozzallo 19.010, Ispica 16.706.

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