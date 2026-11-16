Home / Attualità
Modica, Crisci Ranni vince il Premio Ernesto Ferrero del Salone del Libro di Torino

Modica, Crisci Ranni vince il Premio Ernesto Ferrero del Salone del Libro di Torino

16 Nov 2026 20:25
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Il cantiere educativo Crisci Ranni di Modica è tra i vincitori del Premio Ernesto Ferrero – Fondazione CRT 2026, la call promossa nell’ambito del Salone Internazionale del Libro di Torino. Il riconoscimento, intitolato alla figura di riferimento dell’editoria e della promozione culturale e sostenuto dalla Fondazione CRT, valorizza le realtà impegnate nella diffusione della lettura: solo venti in tutta Italia.

Il premio arriva a sostegno di un percorso già avviato. Da circa un anno Crisci Ranni lavora per rendere i libri sempre più presenti nei propri spazi e nella vita quotidiana dei bambini che lo frequentano, e ora potrà dare una spinta al progetto di arricchimento della sua biblioteca.

«Noi lavoriamo per cercare di dare una lingua ai bambini che ogni giorno vivono Crisci Ranni», spiegano i responsabili del cantiere educativo. «Avere a che fare con i libri significa offrire loro più parole e, quindi, più strumenti per potersi muovere nel mondo». Il riferimento è l’insegnamento di don Milani: i bambini che crescono in contesti più fragili hanno spesso meno occasioni di sviluppare linguaggio e vocabolario, e rischiano di restare indietro rispetto ai coetanei. «Per questo crediamo che la lettura non sia un’attività accessoria, ma una parte fondamentale del lavoro educativo».

Tra le iniziative già in corso c’è la “libreria vagabonda”, realizzata insieme ai Boy Scout di Modica per far circolare i libri fuori dagli scaffali, e gli appuntamenti mensili con le letture silenziose, in cui ci si ritrova per leggere ciascuno il proprio libro condividendo lo stesso spazio.

L’obiettivo è costruire un patrimonio librario condiviso, che cresca con la partecipazione di tutti. Per questo Crisci Ranni rinnova l’invito a cittadini, famiglie e appassionati: chiunque voglia donare libri per arricchire la biblioteca può farlo.

«Questo premio ci incoraggia, ci sostiene e dà ancora più forza alle azioni che stiamo portando avanti», conclude la direzione. «Vogliamo che il rapporto con i libri diventi sempre più naturale e familiare, non soltanto per i bambini che frequentano Crisci Ranni, ma per tutti e tutte».

Leggi anche: Con “Cantieri Colorati” l’estate dei bambini diventa un laboratorio di crescita

© 2026 RagusaOggi.it – Riproduzione riservata · Note legali

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it

Enzo Scarso
# Enzo Scarso – Biografia **Enzo Scarso è un giornalista, laureato in scienze giuridiche per le imprese, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio. Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it. Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare. La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano. Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio. Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni