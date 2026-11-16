Modica, Crisci Ranni vince il Premio Ernesto Ferrero del Salone del Libro di Torino

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Il cantiere educativo Crisci Ranni di Modica è tra i vincitori del Premio Ernesto Ferrero – Fondazione CRT 2026, la call promossa nell’ambito del Salone Internazionale del Libro di Torino. Il riconoscimento, intitolato alla figura di riferimento dell’editoria e della promozione culturale e sostenuto dalla Fondazione CRT, valorizza le realtà impegnate nella diffusione della lettura: solo venti in tutta Italia.

Il premio arriva a sostegno di un percorso già avviato. Da circa un anno Crisci Ranni lavora per rendere i libri sempre più presenti nei propri spazi e nella vita quotidiana dei bambini che lo frequentano, e ora potrà dare una spinta al progetto di arricchimento della sua biblioteca.

«Noi lavoriamo per cercare di dare una lingua ai bambini che ogni giorno vivono Crisci Ranni», spiegano i responsabili del cantiere educativo. «Avere a che fare con i libri significa offrire loro più parole e, quindi, più strumenti per potersi muovere nel mondo». Il riferimento è l’insegnamento di don Milani: i bambini che crescono in contesti più fragili hanno spesso meno occasioni di sviluppare linguaggio e vocabolario, e rischiano di restare indietro rispetto ai coetanei. «Per questo crediamo che la lettura non sia un’attività accessoria, ma una parte fondamentale del lavoro educativo».

Tra le iniziative già in corso c’è la “libreria vagabonda”, realizzata insieme ai Boy Scout di Modica per far circolare i libri fuori dagli scaffali, e gli appuntamenti mensili con le letture silenziose, in cui ci si ritrova per leggere ciascuno il proprio libro condividendo lo stesso spazio.

L’obiettivo è costruire un patrimonio librario condiviso, che cresca con la partecipazione di tutti. Per questo Crisci Ranni rinnova l’invito a cittadini, famiglie e appassionati: chiunque voglia donare libri per arricchire la biblioteca può farlo.

«Questo premio ci incoraggia, ci sostiene e dà ancora più forza alle azioni che stiamo portando avanti», conclude la direzione. «Vogliamo che il rapporto con i libri diventi sempre più naturale e familiare, non soltanto per i bambini che frequentano Crisci Ranni, ma per tutti e tutte».

Leggi anche: Con “Cantieri Colorati” l’estate dei bambini diventa un laboratorio di crescita

© 2026 RagusaOggi.it – Riproduzione riservata · Note legali

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it