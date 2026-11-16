Il cardinale che potrebbe arrivare dal ragusano: Corrado Lorefice tra i nomi per il prossimo Concistoro di Leone XIV

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La Sicilia potrebbe tornare protagonista nel Collegio cardinalizio e, questa volta, a guardare con particolare attenzione alle decisioni di Papa Leone XIV è soprattutto il territorio ibleo. Tra i nomi che circolano in vista del prossimo Concistoro figura infatti quello di monsignor Corrado Lorefice, arcivescovo metropolita di Palermo, nato a Ispica e per diversi anni protagonista della vita ecclesiale di Modica.

Al momento, si tratta “solo” di una previsione attribuita al vaticanista Francesco Capozza, che, per conoscenza degli ambienti e delle dinamiche vaticane, propone una possibile rosa di candidati alla porpora. Si tratta dunque di un’indiscrezione e di una valutazione giornalistica, non di una decisione annunciata dalla Santa Sede.

Monsignor Corrado Lorefice è nato a Ispica il 12 ottobre 1962, nella diocesi di Noto. Il suo percorso sacerdotale è profondamente legato alla Chiesa netina. Entrato giovanissimo nel Seminario minore di Noto nel 1976, ha proseguito gli studi teologici a Catania e successivamente a Roma, presso la Pontificia Accademia Alfonsiana, dove ha conseguito la licenza in Teologia morale. È stato ordinato sacerdote il 30 dicembre 1987 nella Basilica della Santissima Annunziata di Ispica.

Nel corso degli anni ha ricoperto importanti incarichi nella diocesi di Noto, dedicandosi alla formazione dei seminaristi, alla pastorale vocazionale e all’insegnamento della teologia morale. Nel 2009 ha conseguito il dottorato in Teologia, approfondendo temi legati alla Chiesa dei poveri e al pensiero di Giuseppe Dossetti e del cardinale Giacomo Lercaro.

Ma è soprattutto il suo legame con Modica a renderlo particolarmente conosciuto nella comunità locale.

Dal 2009 ha infatti svolto il proprio ministero nella Chiesa Madre di San Pietro Apostolo, assumendo prima l’incarico di amministratore parrocchiale e successivamente quello di arciprete parroco. È stato inoltre vicario foraneo del Vicariato di Modica e ha guidato anche la comunità di San Paolo Apostolo. Un’esperienza pastorale che si è protratta fino alla sua chiamata a Palermo.

Il 27 ottobre 2015 Papa Francesco lo ha nominato arcivescovo metropolita di Palermo. Ha ricevuto l’ordinazione episcopale il successivo 5 dicembre, entrando così alla guida di una delle più importanti arcidiocesi italiane. La sua attenzione pastorale agli ultimi, ai poveri, ai giovani e alle periferie ha caratterizzato il suo ministero. Una figura che, per il territorio ibleo, sarebbe certamente motivo di orgoglio se dovesse arrivare la porpora cardinalizia.

La rosa di personalità ecclesiastiche indicata nella previsione comprende figure di primo piano della Chiesa universale, tra responsabili della Curia romana e arcivescovi di importanti sedi metropolitane.

Tra i nomi da tenere d’occhio figurano:

Filippo Iannone, prefetto del Dicastero per i Vescovi, incarico particolarmente importante nella scelta dei nuovi pastori delle diocesi.

Anthony Randazzo, prefetto del Dicastero per i Testi Legislativi.

Josef Grünwidl, arcivescovo di Vienna.

Anthony Colin Fisher, arcivescovo di Sydney, alla guida dell’arcidiocesi australiana dal 2014. Sydney ha avuto tra i suoi ultimi cardinali George Pell, scomparso nel 2023.

Richard Moth, arcivescovo di Westminster, importante sede della Chiesa cattolica inglese.

José Horacio Gómez, arcivescovo di Los Angeles.

Octavi Vilà Mayo, arcivescovo di Tarragona? Il suo nome va verificato rispetto all’incarico indicato nella rosa: non è corretto presentarlo come arcivescovo di Barcellona senza un’ulteriore conferma.

Stanislav Přibyl, arcivescovo di Praga.

Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo.

Marco Tasca, arcivescovo di Genova.

Si tratta di una rosa di possibili candidati, non di un elenco ufficiale della Santa Sede. La presenza di diversi prefetti di dicastero lascia ipotizzare una particolare attenzione di Leone XIV alla composizione della Curia romana, mentre il coinvolgimento delle grandi arcidiocesi potrebbe indicare la volontà di riequilibrare la rappresentanza geografica nel Collegio cardinalizio.

La prospettiva di un Concistoro nel febbraio 2027 è stata discussa anche da Andrea Gagliarducci su Korazym, che ha evidenziato come il progressivo pensionamento degli elettori potrebbe consentire al Pontefice di nominare un numero significativo di nuovi cardinali senza mantenere a lungo il Collegio sopra quota 120.

Dalle ricostruzioni biografiche e dai repertori cardinalizi consultabili non emerge un cardinale nato nell’attuale provincia di Ragusa. La Sicilia, naturalmente, ha dato alla Chiesa diversi cardinali nel corso dei secoli, ma una nomina di Lorefice avrebbe un significato particolare: porterebbe la porpora cardinalizia a un sacerdote nato proprio nel territorio della provincia ragusana. Per Ispica sarebbe un motivo di grande orgoglio. E lo sarebbe anche per Modica, città nella quale Lorefice ha vissuto una parte importante del proprio ministero sacerdotale, lasciando un legame pastorale che ancora oggi viene ricordato.

Ma per il Ragusano ci sarebbe qualcosa in più: la possibilità di vedere un proprio figlio entrare nel Sacro Collegio, con la prospettiva, se ancora sotto gli 80 anni, di partecipare anche all’elezione del futuro Pontefice. Lorefice, nato nel 1962, avrebbe infatti soltanto 64 anni nel 2027 e potrebbe quindi essere elettore per molti anni.

Per adesso bisogna attendere. Le decisioni spettano esclusivamente a Papa Leone XIV e nessuna indiscrezione può essere considerata una nomina certa.

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