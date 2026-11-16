Ragusa, dieci anni senza Pamela Canzonieri: Adessobasta rinnova il ricordo

Dieci anni senza Pamela Canzonieri. Domani, martedì 17 novembre, ricorre il decimo anniversario del femminicidio della giovane ragusana, e l’associazione Adessobasta, che fin dal primo momento ha portato avanti il dovere del ricordo, interviene con una nota: la distanza di dieci anni non cancella il dolore, ma trasforma la memoria in un imperativo per ognuno.
Per l’associazione questa data non può essere soltanto un momento di passaggio sul calendario. Lo scorso anno la comunità ha voluto dare un segno visibile di questo percorso condiviso con l’installazione della panchina rossa in piazza Cappuccini, simbolo permanente intitolato a Pamela, Maria e Alice: «Tre donne, tre concittadine a cui la nostra città deve una risposta perenne di giustizia, prevenzione e profonda solidarietà umana».
Il pensiero di Adessobasta va alla madre e alla sorella di Pamela, «che con dignità immensa portano ogni giorno il peso di questa assenza». Il decennale, sottolinea l’associazione, è un momento di riflessione profonda che riguarda tutta la comunità.
«La memoria di Pamela appartiene alla storia e alla sensibilità di ognuno di noi», scrive Adessobasta, che chiede che l’affetto della città possa stringersi attorno alla famiglia «in modo corale e condiviso», perché il ricordo resti un legame vivo e radicato nel territorio.
L’associazione assicura che continuerà a fare la propria parte, come ha sempre fatto, convinta che solo attraverso un cammino comune e condiviso a tutti i livelli si possa coltivare una vera cultura del rispetto e dare alle famiglie delle vittime il calore e il sostegno che meritano.
# Enzo Scarso – Biografia
**Enzo Scarso è un giornalista, laureato in scienze giuridiche per le imprese, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio.
Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it.
Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare.
La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano.
Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio.
Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni