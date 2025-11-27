Una panchina rossa per Alice, Pamela e Maria: Ragusa ricorda le vittime di femminicidio

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Amministrazione Comunale di Ragusa e la Consulta Comunale Femminile invitano la cittadinanza a partecipare all’evento di venerdì 28 novembre, alle ore 16:00, in Piazza Cappuccini.

In questa occasione sarà inaugurata una panchina rossa dedicata ad Alice Bredice, Pamela Canzonieri e Maria Zarba, tre donne ragusane vittime di femminicidio, la cui memoria continua a interpellare la comunità e le istituzioni.

Un simbolo che parla: la panchina rossa come monito contro la violenza

La panchina rossa è ormai un segno riconosciuto a livello nazionale, simbolo tangibile della lotta contro la violenza di genere e memoria delle donne uccise per mano di chi avrebbe dovuto proteggerle.

L’installazione proposta dalla Consulta Femminile, con il sostegno dell’Assessorato alle Pari Opportunità e dell’Amministrazione Comunale, vuole essere un invito a non dimenticare e un richiamo alla responsabilità collettiva.

Dedicare questo simbolo ad Alice Bredice, Pamela Canzonieri e Maria Zarba significa restituire voce e presenza a tre vite spezzate e ribadire l’impegno della città affinché ciò che è accaduto non si ripeta.

Una cerimonia per ricordare e per agire

La cerimonia di inaugurazione sarà un momento di riflessione condivisa, aperto alla cittadinanza, alle associazioni e alle scuole, affinché il ricordo si trasformi in consapevolezza e azione.

La collocazione della panchina in Piazza Cappuccini, luogo di passaggio e incontro, vuole rendere quotidiana la memoria e mantenere accesi attenzione e senso civico.

L’iniziativa rientra nel calendario delle attività che il Comune promuove ogni anno per il 25 novembre, con l’obiettivo di rafforzare il contrasto alla violenza di genere attraverso simboli, parole e politiche concrete.

Il ruolo della Consulta Femminile e delle istituzioni

La Consulta Comunale Femminile continua a essere un presidio importante di dialogo, proposta e sensibilizzazione sui temi delle pari opportunità e della tutela delle donne.

Sostenuta dall’Assessorato alle Pari Opportunità, guida il percorso culturale che accompagna la città verso una maggiore consapevolezza del fenomeno del femminicidio e della violenza domestica.

