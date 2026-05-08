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Controlli in aeroporto a Comiso: 63enne denunciato per porto abusivo di coltello
08 Mag 2026 13:15
La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un cittadino straniero di 63 anni, nell’ambito delle consuete attività di controllo svolte presso l’area aeroportuale di Comiso, per il reato di porto abusivo di arma.
L’intervento è stato eseguito dagli operatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Comiso, impegnati nei controlli di sicurezza sul territorio e nelle aree sensibili del traffico viaggiatori.
Durante le verifiche, gli agenti hanno rinvenuto nella disponibilità dell’uomo un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 16 centimetri. Alla richiesta di chiarimenti sul possesso dell’oggetto, il soggetto non è stato in grado di fornire alcuna giustificazione ritenuta valida dalle forze dell’ordine.
L’arma è stata immediatamente sottoposta a sequestro e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.
Al termine degli accertamenti, il 63enne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica per il reato di porto abusivo di arma.
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