Misterioso ferimento a Scoglitti: giovane tunisino colpito al gluteo con un coltello

Un giovane di origini tunisine è stato ferito poco dopo mezzogiorno, nella zona di piazza Sorelle Arduino, a Scoglitti. L’uomo è stato visto sanguinante da alcuni passanti che hanno avvertito i carabinieri, la cui stazione si trova poco distante.

È stato soccorso e portato in ospedale a Vittoria. I sanitari lo hanno preso in consegna e lo hanno medicato. L’uomo aveva una ferita, pere fortuna, non grave, al gluteo, quasi certamente provocata con un’arma da taglio. La prognosi è di 3 giorni: il giovane è subito tornato a casa. Il ferimento sarebbe avvenuto poco distante, in una via del centro di Scoglitti. I carabinieri hanno ritrovato vistose gocce di sangue nelle strade circostanti: si sta cercando di capire dove è avvenuto il ferimento e quale tragitto il giovane ha compiuto prima di arrivare nei pressi della Delegazione municipale.

Il giovane non aveva documenti di identità. I carabinieri stanno cercando di risalire al suo nome, non senza difficoltà poiché l’uomo non parla in italiano.

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