Nuova truffa dell’abbraccio: donna avvicina anziana e le sottrae collanina dal collo

Al momento nessuna denuncia ai militari dell’Arma ma la notizia fa il giro del web dopo la “comparsa” sui social per iniziativa della famiglia della malcapitata di turno. A rimanere vittima della “truffa dell’abbraccio” un’anziana donna a Pozzallo dove, qualche giorno fa, un altro episodio analogo avrebbe scosso la comunità.

Stavolta la truffatrice avrebbe operato nella zona di via Napoli dove dopo essere scesa da un’auto con fare confidenziale si sarebbe avvicinata ad una donna dicendole di portarle i saluti della sua mamma. La vittima è rimasta stranita anche perchè la truffatrice non si sarebbe limitata a portare verbalmente solo i saluti, l’avrebbe di fatto abbracciata. Poi si sarebbe allontanata salendo a bordo di un’auto dove ad attenderla presumibilmente c’era una complice. Un analogo episodio si sarebbe registrato in via della Repubblica qualche giorno fa, sempre a Pozzallo.

“La collana con ciondolo a cuore era particolarmente cara alla mamma – ha detto la figlia su fb raccontando i particolari e “postando” la foto della collana proprio sul suo profilo fb per dare una traccia concreta – se fosse stata una semplice collana non avrei detto nulla ma quella rubata è una collana troppo importante per mia madre e per noi perchè era di mio padre e la mamma l’aveva al collo da più di cinquanta anni. Invito chiunque ad aiutarci, siamo distrutti perché il valore affettivo che ha questa collana è immenso. Ringrazio anticipatamente chi ci aiuta”.

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