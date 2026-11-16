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Pozzallo in lutto, è morto il dottor Carlo Alberto Caruso: domani i funerali
16 Nov 2026 10:20
Pozzallo è in lutto per la scomparsa del dottor Carlo Alberto Caruso, morto il 15 novembre 2026 all’Ospedale di Scicli.
Una notizia che ha suscitato cordoglio in città, dove Caruso era conosciuto e apprezzato sia per il suo impegno nella vita pubblica sia per la sua attività professionale.
Nel corso della sua carriera politica aveva ricoperto importanti incarichi istituzionali, svolgendo il ruolo di consigliere comunale e successivamente quello di vicesindaco di Pozzallo.
La sua esperienza politica si era sviluppata nell’ambito della Democrazia Cristiana, negli anni Ottanta, quando la vita amministrativa cittadina era caratterizzata da figure di primo piano come il sindaco Vincenzo Galfo.
Accanto all’impegno politico, il dottor Caruso aveva svolto per molti anni la professione di funzionario della Cassa di Risparmio di Pozzallo e Modica.
Da tempo si era ritirato dalla vita pubblica, ma il suo nome rimane legato a una stagione importante della storia politica e amministrativa della città.
A ricordarlo è stato anche il sindaco Roberto Ammatuna, che ha espresso il cordoglio proprio e dell’intera Amministrazione comunale: «A nome mio personale e dell’Amministrazione Comunale si porgono le più sentite condoglianze alla sua famiglia».
I funerali sono stati fissati domani mattina, in Chiesa Madre a Pozzallo, alle ore 10.30. Un messaggio di vicinanza ai familiari in questo momento di grande dolore, al quale si unisce il cordoglio dell’intera comunità pozzallese.
Pozzallo perde un uomo che ha partecipato alla vita politica e sociale della città, lasciando il ricordo di una stagione amministrativa e di un impegno al servizio della comunità.
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