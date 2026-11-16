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Pozzallo in lutto, è morto il dottor Carlo Alberto Caruso: domani i funerali

Pozzallo in lutto, è morto il dottor Carlo Alberto Caruso: domani i funerali

16 Nov 2026 10:20
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Pozzallo è in lutto per la scomparsa del dottor Carlo Alberto Caruso, morto il 15 novembre 2026 all’Ospedale di Scicli.

Una notizia che ha suscitato cordoglio in città, dove Caruso era conosciuto e apprezzato sia per il suo impegno nella vita pubblica sia per la sua attività professionale.

Nel corso della sua carriera politica aveva ricoperto importanti incarichi istituzionali, svolgendo il ruolo di consigliere comunale e successivamente quello di vicesindaco di Pozzallo.

La sua esperienza politica si era sviluppata nell’ambito della Democrazia Cristiana, negli anni Ottanta, quando la vita amministrativa cittadina era caratterizzata da figure di primo piano come il sindaco Vincenzo Galfo.

Accanto all’impegno politico, il dottor Caruso aveva svolto per molti anni la professione di funzionario della Cassa di Risparmio di Pozzallo e Modica.

Da tempo si era ritirato dalla vita pubblica, ma il suo nome rimane legato a una stagione importante della storia politica e amministrativa della città.

A ricordarlo è stato anche il sindaco Roberto Ammatuna, che ha espresso il cordoglio proprio e dell’intera Amministrazione comunale: «A nome mio personale e dell’Amministrazione Comunale si porgono le più sentite condoglianze alla sua famiglia».

I funerali sono stati fissati domani mattina, in Chiesa Madre a Pozzallo, alle ore 10.30. Un messaggio di vicinanza ai familiari in questo momento di grande dolore, al quale si unisce il cordoglio dell’intera comunità pozzallese.

Pozzallo perde un uomo che ha partecipato alla vita politica e sociale della città, lasciando il ricordo di una stagione amministrativa e di un impegno al servizio della comunità.

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Cinzia Vernuccio
Cinzia Vernuccio è giornalista professionista, iscritta all'Ordine dei Giornalisti di Sicilia dal 1991. Vanta un'esperienza di oltre trent'anni nel mondo dell'informazione, maturata principalmente nel settore televisivo e della cronaca locale. Per oltre venticinque anni ha fatto parte della redazione di Video Mediterraneo, seguendo quotidianamente l'attualità, la cronaca, la politica e gli eventi del territorio ibleo. Negli anni Novanta ha collaborato con il quotidiano La Sicilia, occupandosi della cronaca della provincia di Ragusa. Nel corso della sua carriera ha inoltre presentato numerosi eventi istituzionali, culturali e di spettacolo in provincia di Ragusa e, negli ultimi anni, ha collaborato come corrispondente per diverse testate giornalistiche online, raccontando con particolare attenzione la cronaca e la vita amministrativa del territorio. Ha maturato anche una significativa esperienza nel settore della comunicazione istituzionale, curando uffici stampa di eventi e di personalità politiche del territorio ibleo. Conoscitrice delle dinamiche locali, continua a seguire quotidianamente le notizie della provincia di Ragusa con uno stile improntato alla chiarezza, all'approfondimento e al contatto diretto con il territorio.