Il Libero Consorzio di Ragusa cancella il concorso per giornalista: arriva il social media manager

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Due anni di attesa, una sospensione, una sentenza del TAR e un posto ridotto a metà orario. Alla fine il concorso per il giornalista dell’ex Provincia di Ragusa non arriverà mai al traguardo: il Libero Consorzio Comunale lo ha revocato e al suo posto, a costi invariati, cercherà un social media e digital manager. Si tratta di una revoca in autotutela, lo strumento previsto dall’articolo 21-quinquies della legge 241 del 1990 quando un’amministrazione rivede le proprie scelte per motivi di pubblico interesse.

Il concorso per il giornalista del Libero Consorzio, una storia lunga due anni

Il bando risale al 24 ottobre 2024: un posto a tempo pieno e indeterminato come “Specialista della comunicazione istituzionale e nei rapporti con i media, Giornalista pubblico”, nell’area dei funzionari (l’ex categoria D). La commissione era stata nominata nel gennaio 2025 e la prova preselettiva si era svolta il 12 febbraio 2025. Appena due giorni dopo, però, la procedura era stata sospesa. È ripartita soltanto nel giugno 2025, in esecuzione di una sentenza del TAR di Catania. A luglio dello stesso anno si è deciso di rinnovare la commissione con il sorteggio di due componenti, confermando il giornalista professionista già scelto come esperto. Nel dicembre 2025 è arrivata un’altra svolta: con l’aggiornamento del piano del personale il posto è passato da tempo pieno a tempo parziale, 18 ore settimanali. La nuova commissione è stata costituita il 25 marzo 2026. Da allora, tuttavia, nessuna prova scritta e nessun orale: la selezione è rimasta ferma alla preselettiva.

Perché l’ente ha cambiato strada

A motivare la revoca è il nuovo Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028, approvato il 15 ottobre scorso con una determinazione della Presidente Schemabri. Secondo l’atto, il piano ha ridefinito le priorità dell’ente e ha indicato come necessaria una figura capace di presidiare i canali digitali e i social, per garantire trasparenza, informazione tempestiva e dialogo diretto con i cittadini. Il riferimento normativo è un decreto del 2025 (il DL 25, convertito dalla legge 69) che consente alle amministrazioni di individuare il “social media e digital manager”, con il compito di elaborare strategie per i social e gestire le piattaforme. Una verifica sui fascicoli del personale, si legge ancora, ha accertato che nessun dipendente del Libero Consorzio ha oggi questa professionalità. Di qui la scelta di inserirla nell’organigramma “in luogo del giornalista pubblico”.

Cosa succede ora ai candidati

Poiché non è stata approvata alcuna graduatoria, l’atto sostiene che i partecipanti avessero soltanto una “mera aspettativa” e non un diritto all’assunzione. Nel bilanciamento, secondo il dirigente, prevale l’interesse pubblico a impiegare il personale secondo le nuove priorità digitali, richiamando i principi di buon andamento della pubblica amministrazione e una sentenza del Consiglio di Stato del 2011. Chi aveva versato la tassa di concorso potrà chiederne il rimborso, su richiesta esplicita. La revoca sarà pubblicata anche sul portale nazionale del reclutamento inPA e nella sezione Bandi di concorso del sito istituzionale, con valore di notifica per tutti gli iscritti. Contro il provvedimento è possibile ricorrere al TAR di Catania entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure al Presidente della Regione entro 120.

Non è l’unico concorso dell’ente finito sotto i riflettori: in questi giorni fa discutere anche la selezione per un dirigente amministrativo, sulla quale la presidente del Libero Consorzio ha risposto alle critiche. Già nel febbraio 2025 i concorsi alla ex Provincia avevano acceso lo scontro politico, mentre a dicembre l’ente aveva annunciato nuovi concorsi per 9 posti a tempo indeterminato.

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