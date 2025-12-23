Nuovi concorsi al Libero Consorzio di Ragusa: 9 posti a tempo indeterminato

Nuove opportunità di lavoro stabile nel territorio ibleo. Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha ufficialmente avviato l’iter per la copertura a tempo pieno e indeterminato di nove posti in diversi profili professionali, attraverso concorsi pubblici. Tra le posizioni previste, un posto è riservato esclusivamente alle persone con disabilità, in applicazione della legge n. 68 del 1999.

L’iniziativa rientra nella programmazione del fabbisogno di personale dell’Ente ed è pienamente coerente con le previsioni del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025–2027 e del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale recentemente aggiornato.

A sottolineare il valore dell’intervento è la presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Maria Rita Schembari, che evidenzia come la pubblicazione dei bandi rappresenti un passaggio concreto per rafforzare la macchina amministrativa e garantire la continuità dei servizi. L’obiettivo è duplice: assicurare il pieno funzionamento dell’Ente e offrire nuove opportunità occupazionali qualificate, contribuendo allo sviluppo e alla stabilità del territorio.

Con apposita determinazione del dirigente del settore Risorse Umane, sono stati approvati i bandi di concorso che riguardano diversi livelli e aree professionali. Le selezioni interesseranno figure operative, tecniche, amministrative e dirigenziali, a testimonianza di un intervento articolato che punta a colmare carenze strutturali e a potenziare l’azione amministrativa dell’Ente.

Nel dettaglio, è prevista l’assunzione di un autista nell’area degli Operatori Esperti, tramite titoli ed esami, e di due operai stradali nella stessa area attraverso prove d’esame. È inoltre programmato un concorso per un perito industriale nell’area degli Istruttori, oltre a un posto di funzionario amministrativo nell’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, riservato esclusivamente ai disabili. Completano il quadro tre posti di funzionario tecnico e una posizione di dirigente amministrativo nell’area della dirigenza delle Funzioni Locali, tutti da coprire mediante concorso pubblico per esami.

I bandi saranno pubblicati sul Portale unico del reclutamento InPA, sull’Albo Pretorio online del Libero Consorzio e nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso” per un periodo di trenta giorni consecutivi. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica tramite il portale InPA, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Non saranno prese in considerazione candidature inviate con modalità differenti.

