Incidente sulla pista ciclopedonale Ragusa–Marina di Ragusa: si riaccende il dibattito sulla sicurezza

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L’incidente avvenuto ieri lungo la pista ciclopedonale Ragusa–Marina di Ragusa, nei pressi dell’incrocio di Punta di Mola, ha riacceso il dibattito pubblico sulla sicurezza e sulla convivenza tra pedoni, runner e ciclisti.

La vicenda ha visto coinvolto Gianluca Bergamo, che è stato travolto da un ciclista mentre percorreva il tratto in direzione Marina di Ragusa. L’uomo ha raccontato pubblicamente l’accaduto, spiegando di essersi ritrovato a terra dopo l’impatto e di aver vissuto momenti di forte vulnerabilità. Secondo la sua testimonianza, il ciclista si sarebbe inizialmente fermato per poi allontanarsi senza accertarsi fino in fondo delle sue condizioni.

Nel suo racconto non manca però un forte riconoscimento alla solidarietà ricevuta sul posto: diverse persone presenti si sarebbero fermate per prestare aiuto, fornendo acqua, assistenza e riparo dal sole in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. Un gesto che, nelle sue parole, ha rappresentato un sostegno fondamentale in un momento difficile.

Bergamo ha inoltre lanciato un appello al sindaco Peppe Cassì, chiedendo un intervento urgente sul tratto di Punta di Mola, dove la vegetazione che invade parzialmente la corsia pedonale ridurrebbe la visibilità e lo spazio di percorrenza. L’invito è quello di procedere con la potatura delle piante e con il ripristino del corretto profilo della pista, soprattutto in vista dell’intensificarsi del traffico di utenti durante la stagione estiva.

Intanto, sui social si è aperto un confronto acceso che va oltre il singolo episodio e tocca il tema più ampio della gestione e dell’utilizzo della pista ciclopedonale. Da un lato c’è chi ritiene che la struttura, nel suo complesso, sia adeguata e non intrinsecamente pericolosa, sottolineando come la criticità principale sia legata ai comportamenti degli utenti e al mancato rispetto degli spazi.

Secondo alcuni commenti, infatti, la convivenza tra le diverse categorie di utilizzatori richiederebbe maggiore disciplina: ciclisti più attenti alla velocità, runner e pedoni più ordinati nell’utilizzo delle corsie, famiglie più consapevoli della condivisione degli spazi e una generale maggiore educazione civica nell’uso dell’infrastruttura.

Non mancano però le critiche alla gestione quotidiana del tracciato, con segnalazioni su punti specifici come il deflusso delle acque piovane e la manutenzione della vegetazione, già oggetto in passato di attenzioni istituzionali e interrogazioni consiliari.

Nel dibattito social si inserisce anche chi paragona la pista Ragusa–Marina ad altri percorsi analoghi della zona, evidenziando come il problema non sarebbe tanto la progettazione quanto l’utilizzo improprio e la mancanza di rispetto delle regole basilari di convivenza tra utenti.

Un episodio che, al di là delle responsabilità individuali ancora da chiarire, riporta dunque al centro l’attenzione sulla sicurezza della pista ciclopedonale e sulla necessità di interventi sia strutturali che comportamentali per garantire una fruizione più ordinata e sicura, soprattutto nei mesi estivi in cui il percorso viene maggiormente frequentato.

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